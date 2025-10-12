Refuerzan supervisión de templos religiosos en el sur de Tamaulipas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A raíz del colapso del techo de la iglesia de la Santa Cruz el 1 de octubre de 2023; tragedia que cobró la vida de 11 personas y dejó 60 lesionadas, la Subdirección Regional de Protección Civil reforzará la supervisión de templos religiosos en el sur de Tamaulipas.

Integrados en un nuevo censo, hasta 30 templos católicos y cristianos podrían ser revisados por la dependencia estatal, informó su titular, Rafael Chirinos Aguilar, quien explicó que el objetivo es evaluar las condiciones estructurales de los inmuebles para prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los feligreses.

De acuerdo con el funcionario: “Posiblemente entre 20 y 30 templos se puedan integrar al censo; esperemos tenerlo completo y con todo gusto, en forma oportuna, haremos llegar los resultados”, señaló.

El funcionario estatal recordó además que tras el desplome ocurrido en Ciudad Madero se cerró un templo por observaciones menores, y actualmente se intensifican los recorridos de inspección.

Expresó que Protección Civil mantiene acercamiento con líderes de iglesias para reforzar la capacitación y cumplimiento de las medidas de seguridad que marca la Ley de Protección Civil, para lo que dijo existe buena comunicación y disposición de los templos para colaborar con estas acciones preventivas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón