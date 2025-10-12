Salen las primeras ayudas para El Higo, Veracruz

El destacamento de Sinarem Nacional con sede en Tampico trasladó este fin de semana insumos prehospitalarios al municipio de El Higo, Veracruz

TAMPICO, TAM.- En una muestra de solidaridad y rápida movilización, el destacamento de Sinarem Nacional con sede en Tampico trasladó este fin de semana insumos prehospitalarios al municipio de El Higo, Veracruz, con el objetivo de brindar atención inmediata a la población afectada por recientes contingencias en la región norte del estado.

La intervención incluyó el despliegue inicial de unidades de respuesta rápida para realizar evaluaciones médicas preliminares y atender urgencias en el lugar. Como parte de una segunda fase de apoyo, Sinarem —en colaboración con su división en frontera— prevé llevar víveres no perecederos, artículos de limpieza y productos de higiene personal para las familias más afectadas.

“Es así como Sinarem pone un granito de arena para El Higo, Veracruz”, expresó el personal del destacamento, subrayando el compromiso humanitario de la organización.

No obstante, durante la operación, los voluntarios señalaron como un obstáculo importante el cobro de casetas, lo cual —afirman— complica y encarece las labores de ayuda humanitaria. Esta situación, denunciaron, pone en evidencia una falta de coordinación y apoyo por parte de los gobiernos estatal y federal en momentos de desastre, especialmente en lo que respecta a facilitar el libre tránsito de las brigadas de auxilio.

Por Mario Prieto.