Se disipa temporal en Tamaulipas

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, desde la tarde de ayer sábado comenzó a registrarse una disminución en la actividad de lluvias

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El temporal lluvioso que se mantuvo desde el pasado martes 7 de octubre, esta por llegar a su final, dando paso a días soleados pero frescos derivado de la temporada otoñal.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, a partir de la tarde de este sábado se espera una disminución en la actividad de lluvias, debido al ingreso de aire seco que favorecerá condiciones más estables durante el resto del fin de semana.

“El ingreso de aire seco favorecerá condiciones más estables durante el resto del fin de semana”, informó la dependencia estatal, luego de varios días de precipitaciones constantes que afectaron zonas urbanas y rurales.

En el mismo sentido, Meteorología Tamaulipas confirmó que “el temporal de lluvias se está apagando”, ya que el flujo de aire seco proveniente del norte reducirá gradualmente la formación de nubes y tormentas en el territorio estatal.

Aun así, el organismo advirtió que podrían registrarse crecidas de ríos y arroyos, así como inundaciones repentinas en zonas bajas, debido a la gran cantidad de humedad acumulada en el suelo y al exceso de escurrimientos superficiales.

Las autoridades mantienen vigilancia en puntos críticos y exhortaron a la población a no cruzar corrientes de agua ni conducir por zonas anegadas, especialmente durante las horas de la tarde y noche.

Fueron acumulados máximos de entre 100 y 150 milímetros de lluvia se registraron en distintas regiones del centro y sur de Tamaulipas durante los últimos días, generando escurrimientos e inundaciones severas en vialidades y cruces clave de municipios como Victoria, Güemez, Padilla y toda la zona conurbada de Tampico.

Por Antonio H. Mandujado

Expreso La Razón