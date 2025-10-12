Ternina su fin de semana chocando contra un poste

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un conductor terminó su trayecto de forma abrupta esta mañana, al quedar su vehículo sobre el camellón central tras impactarse contra una luminaria. El accidente ocurrió a la altura de la colonia El Bosque, al norte de la ciudad.

El incidente provocó la movilización de elementos de Tránsito y personal de emergencias, quienes acudieron al sitio para brindar apoyo. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas, aunque el automóvil y la infraestructura urbana resultaron con daños visibles.

Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del percance, entre ellas, una posible distracción al volante o exceso de velocidad.

El área fue acordonada por elementos de seguridad mientras se retiraba el vehículo y se evaluaban los daños a la luminaria afectada.

Por Mario Prieto.