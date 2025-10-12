Tráilers sin permiso serán multados

El municipio de Victoria aplica de 1 a 2 multas semanales a tráileres que ingresan sin permiso. El costo por unidad incluye pago de grúa y multa de 22 mil pesos.

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Cada semana se aplican de una a dos multas a tráileres que ingresan a Ciudad Victoria sin el permiso correspondiente, informó el subdirector operativo de Tránsito Municipal, José Luis Arroyo Negrete.

Explicó que cuando los conductores son detenidos y presentan el permiso, se les permite continuar su recorrido; de lo contrario, las unidades son remolcadas al corralón. “La instrucción es poner orden en ese sentido”, afirmó.

Los vehículos de carga que ingresan para descargar mercancía deben pagar un permiso diario de 339 pesos. Si no cuentan con él, además de la multa, deben cubrir 22 mil pesos por el arrastre al corralón. En promedio, Tránsito sanciona de uno a dos tráileres por semana por esta causa.

Arroyo Negrete detalló que el pago del permiso se realiza directamente al municipio y se destina a la reparación de daños que las unidades pudieran causar a la infraestructura urbana. “Los baches que dejan los camiones, todo eso se cubre con ese recurso, que representa una buena recaudación”, apuntó.

Actualmente se expiden unos 150 permisos por semana a camiones y tráileres que ingresan a diferentes zonas de la ciudad. “Desde la llegada del director Javier Córdova se ha puesto orden”, dijo. Cuando se detecta un vehículo sin permiso, se detiene y se traslada al corralón, con una sanción total de 22 mil pesos.

Agregó que el monto incluye el uso de una grúa especial, y que el vehículo no se libera hasta que el conductor tramite el permiso correspondiente.

El procedimiento, explicó, consiste en que el chofer se traslade desde las afueras de la ciudad a las oficinas de Tránsito —abiertas de 8 de la mañana a 8 de la noche— para pagar el permiso. Puede tramitarse por día (339 pesos), por mes (4 mil 200 pesos) o por año (alrededor de 40 mil pesos).

Reconoció que algunas unidades han dañado cables al circular sin permiso. En esos casos, el área de peritos interviene para determinar los daños y el tráiler queda retenido como garantía hasta cubrir los costos. Muchos transportistas —dijo— creen que en Victoria no es necesario el permiso, “porque en otras ciudades no se exige, pero aquí es obligatorio”.

Por Salvador Valadez C.

Expreso La Razón