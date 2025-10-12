Veracruz: lluvias dejan saldo extraoficial de 44 muertos y severos daños en el estado

Ríos desbordados, comunidades incomunicadas y pérdidas humanas marcan uno de los episodios más graves de la temporada

Xalapa, Ver. — Las lluvias torrenciales que azotaron a Veracruz durante los últimos días dejaron un saldo extraoficial de 44 personas fallecidas y cientos de damnificados, según fuentes informativas consultadas por diversos medios nacionales, que incluyen víctimas en municipios del norte, centro y sur del estado.

Los reportes preliminares de Protección Civil estatal confirman graves afectaciones en al menos 42 comunidades, además de daños en carreteras, puentes, escuelas y viviendas. En zonas como Poza Rica, Papantla, Misantla, Martínez de la Torre, Acayucan y Oluta, el desbordamiento de ríos y arroyos arrasó con vehículos, techumbres y estructuras frágiles.

El río Cazones, en Poza Rica, provocó una inundación súbita que tomó por sorpresa a los habitantes, dejando decenas de familias atrapadas y pérdidas materiales considerables. En el sur del estado, Acayucan, Soconusco y Sayula de Alemán reportaron evacuaciones preventivas y cortes en caminos rurales debido al colapso de drenajes y deslaves.

De manera paralela, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional desplegaron el Plan DN-III-E y el Plan Marina, con brigadas de rescate, limpieza y apoyo logístico. Más de 2 mil elementos han participado en la remoción de escombros, distribución de víveres y restablecimiento de la energía eléctrica en zonas críticas.

Aunque el gobierno estatal no ha confirmado de manera oficial la cifra de víctimas, medios como Milenio y AP News ubican el saldo nacional en 44 muertes, de las cuales 18 corresponderían a Veracruz, mientras que el resto se distribuye entre Hidalgo, Puebla y Querétaro.

Los pronósticos meteorológicos advierten que, aunque las lluvias comienzan a disminuir, persisten riesgos por saturación del suelo, por lo que las autoridades mantienen la alerta preventiva en la cuenca del Papaloapan y el sistema del Tecolutla.

Veracruz cierra así una de las semanas más críticas del año, con un escenario de emergencia humanitaria y reconstrucción pendiente, mientras los habitantes afectados piden apoyos directos y una respuesta más ágil de los tres niveles de gobierno.

POR STAFF