VIDEO: Hombre deja la Iglesia mormona para ser brujo y devoto de la Santa Muerte

La historia de Luis ha sorprendido por el impresionante cambio de vida, pero lo que más ha llamado la atención son las fotografías de "antes y después"

MÉXICO.- La historia de Luis Tinajera ha causado conmoción en TikTok luego de que revelara que dejó de ser mormón y la religión cristiana para convertirse en brujo y creyente de la Santa Muerte. Lo que más sorprendió fue compartió varias fotografías del antes y después con el trend “Yo que fui tormenta” con la canción de José José, por lo que en cuestión de horas se hizo viral.

El usuario identificado en la red social como @luistinajeraha ha acaparado millones de reproducciones y miles de comentarios al compartir un testimonio que ha polarizado a los internautas, su dramática transición de ser un devoto miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) a convertirse en un practicante de la brujería y ferviente creyente de la Santa Muerte.

La historia de Luis ha sorprendido por el impresionante cambio de vida, pero lo que más ha llamado la atención son las fotografías de «antes y después». Y debido a que su historia generó impacto, Luis aprovechó la popularidad de su trend para compartir un ‘story time’ de cómo ocurrió todo y por qué fue que decidió dar ese cambio tan drástico.

Luis compartió varias fotos del antes y después cuando fue mormón y luego brujo. | Foto: TikTok @

@luistinajeraha

El antes y después de un mormón antes de ser brujo

En las fotografías del “antes” se observa utilizando un atuendo formal característico de un joven mormón y de los días en los que dedicó su vida a la misión de la iglesia. Luego dejó ver un poco de su actualidad en las que se le observa haciendo algunas prácticas esotéricas y de su devoción a la Santa Muerte.

En el video, Luis explica de forma transparente que su familia fue quien lo acercó a los mormones y al cristianismo cuando era pequeño, pero aseguró que desde niño sintió atracción por los rituales y la brujería. Luego, ya de mayor explicó que hubo muchas cosas que no le gustaron de la institución por lo que decidió alejarse y ahora ayudar a las personas de otra manera a través de la Santa Muerte y Dios.

«Estoy agradecido por el tiempo que estuve con ellos pero no pienso regresar (…) Además también a través de la Santa Muerte he ayudado a muchísimas personas porque mi Santa Muerte me respalda, está conmigo, trabajo para ella de la mano de Dios y es milagrosa».

No está peleado con el cristianismo, pero no piensa regresar

Luis aclaró que su fe con la espiritualidad cristiana no se ha roto necesariamente, sino que la ha redefinido dentro de su práctica. El joven explicó que no piensa regresar y ahora es más devoto que nunca pero a la Santa Muerte, señaló que nunca va a juzgar las prácticas de la religión que profesaba pero había situaciones y personas que lo hicieron tomar esa decisión.

«Hubo cosas que no le gustaron pero seguía yendo. Yo ya no vibraba ahí, nunca voy a hablar mal de los miembros de la iglesia, aunque hay buenos y malos, no los juzgo», mencionó.

Su historia causó impactó en millones de personas en TikTok, algunos mencionaron que entonces nunca fue fiel a Dios, pues siempre estuvo pensando en que no era su lugar correcto. Otros señalaron que lo que hizo fue de manera incorrecta, pues no puedes adorar a Dios y luego a su enemigo. Algunos internautas de la comunidad mormona también se manifestaron y señalaron que ellos no alaban a la Santa Muerte.

«Entonces en realidad nunca conociste a Dios».

«Yo soy mormona aunque parezca que no. Y nosotros no adoramos a Joseph Smith. Yo creo en mi padre celestial Dios y Jesús».

«Si realmente conociste en algún momento a Jesús y realmente llegó a tu corazón, no importa que religión seas (mormona, cristiana, católica, “santa muerte”), volverás. Su palabra jamás cae en saco roto y nunca regresa vacía».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO