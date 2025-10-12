VIDEO: Hombre orina sobre el altar de San Pedro en el Vaticano

Durante una misa en la Basílica de San Pedro, un hombre subió al altar y orinó ante decenas de testigos. El acto fue calificado como una grave profanación.

ITALIA.- Un hecho insólito e irrespetuoso conmocionó a los fieles y visitantes de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el pasado viernes por la mañana.

Todo ocurrió durante la celebración de la Santa Misa, un hombre irrumpió en el Altar de la Confesión, el mismo donde el Papa celebra habitualmente los oficios litúrgicos y, ante la mirada atónita de los presentes, orinaron sobre el altar.

El suceso, ocurrido alrededor de las 9:00 a.m., fue presenciado por cientos de turistas y asistentes a la misa, quienes observaron con incredulidad cómo el individuo, aún no identificado oficialmente, subía los escalones del altar, se bajaba los pantalones y cometía el acto de profanación sin mediar palabra.

Según informaron medios italianos como Corriere della Sera, el hombre fue rápidamente interceptado por miembros de la seguridad del Vaticano, quienes lo retiraron del lugar con prontitud.

De acuerdo con testigos, el sujeto, antes de ser escoltado, mostró sus glúteos a la audiencia al subirse los pantalones, lo que aumentó la indignación entre los presentes.

Fuentes cercanas al Vaticano aseguraron que el Papa León XIV quedó “conmocionado” al enterarse de lo ocurrido. Hasta el momento, la Oficina de Prensa de la Santa Sede no ha emitido ningún comunicado oficial, y se desconoce si el autor del hecho ha sido formalmente arrestado o acusado.

Este no es el primer episodio de este tipo ocurrido en la basílica más emblemática del catolicismo, en febrero de este año, un hombre derribó varios candelabros tras subir al altar, y en junio de 2023, otro individuo, un ciudadano polaco, irrumpió desnudo en el mismo espacio, con mensajes escritos en su espalda en alusión al conflicto en Ucrania. Tras aquel acto, el Vaticano realizó un rito penitencial para purificar el altar.

La Basílica de San Pedro es uno de los lugares más sagrados del cristianismo y uno de los principales puntos de peregrinación del mundo, por su simbolismo y visibilidad, se ha convertido en blanco de actos de protesta, pero también de comportamientos claramente ofensivos y perturbadores.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.