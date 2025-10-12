VIDEO: Mujer diseca a su perrita muerta y desata la polémica

La perrita fue disecada al morir y en redes los comentarios no sólo aluden al dejar ir para que descanse la perrita, sino también a la salud mental

MÉXICO.- ¿Cuánto trabajo nos representa dejar ir? ¿Qué tan benéfico es para los seres humanos hacer que permanezca con nosotros una persona o una mascota que ya trascendió a otro mundo, que ya no está físicamente con nosotros? Hay algunos elementos que ayudan a que esto sea posible, como plantar las cenizas en un árbol o meter una pizca de ellas en un relicario, sin embargo, hay quienes van más allá, según los comentarios en redes sociales.

Hoy, por ejemplo, te contamos la historia de Yaritza Rico, una joven que se convirtió en tendencia en TikTok, luego de mostrar a su perrita disecada. El video, de 3 minutos de duración, ha causado mucha polémica, así como debate en redes sociales sobre si amar es también dejar ir.

En las imágenes se ve a la perrita disecada, con las patitas atornilladas a una base de madera, así como las cicatrices que le dejaron en el cuerpo al sacar de él sus vísceras y demás órganos. Explica, además, que los ojos de la perrita son canicas, así que tras el debate, prefirió explicar el proceso de disecado a sus seguidores.

Así es como luce la perrita disecada | Especial

Diseca a su perrita y la sentencian en redes sociales

Yaritza subió en TikTok la explicación sobre su perrita, la cual fue disecada tras morir, luego de caer de un segundo piso. En el video, describe cómo es que la disecaron y también los motivos que la llevaron a hacerlo.

Muchos me preguntan si la disequé yo y no; la atornillaron con unas cositas aquí y ya que nos la dieron disecada, le compramos esta ropita; está muy sucia, casi no la muevo porque nos dijeron que se le podía estar cayendo mucho el pelito… Entonces, no la movemos mucho. Mucha gente ya me dijo que quedó mal, ya sabemos que no quedó como era ella; quedó muy diferente a como ella era estando viva, hasta le pintaron las uñitas.

Ella también dice que los ojos son canicas, que «no crean que son sus ojos de verdad«, además de describir que dentro de la perrita disecada parece haber plástico. «Como ya tenemos mucho tiempo con ella como que se está desgastando y no me gusta mucho moverla. Se le cae mucho el pelito; ella tenía siete años aproximadamente cuando murió, fue un accidente, se cayó del segundo piso y se me murió, siempre fue una perrita de casa».

A la perrita disecada le atornillaron las patitas a una base de madera | Especial

¿Por qué la disecaron?

De acuerdo a lo que Yaritza explica, todo fue por un programa de televisión que tanto su papá, como su perrita, veían juntos antes de que ella muriera: «Ella siempre fue una perrita de casa, la cuidamos mucho y mi papá le tenía mucho cariño. Mi papá se veía a ver con ella un programa de televisión donde disecaban a las mascotas que se morían y así; entonces mi papá se metía aquí en el cuarto y la miraba con ella, entonces mi papá de cariño le decía que cuando ella falleciera la iba a disecar para tenerla inmortalizada con nosotros, entre comillas, para que siempre estuviera con nosotros. Entonces pasó eso de que se cayera de un segundo piso y mi papá mandó a disecarla y pues así está ella».

El debate en redes sociales

En TikTok los mensajes que ella recibió fueron de críticas en contra, pues muchos aluden a que es una práctica que no permite que la perrita descanse en paz. Entre los comentarios más destacados están los siguientes:

Perdón, amiga, pero mínimo te hubieran entregado un buen trabajo de taxidermia; según yo hay personas que reconstruyen trabajos así

Me parece una práctica horrible, siento que no descansa en paz esa alma

Amar también es dejar ir

La salud mental es importante

Yo no soportaría ver a mi perrito así

Siento como que veo algo ilegal

Por respeto a lo que fue y a su cuerpo, creo que no es correcto

Me da algo de escalofríos, pero dejando eso a un lado, la taxidermia creo que está mal realizada

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.