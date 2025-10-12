VIDEO: Perrito se aferra a un portón para evitar ser arrastrado por la corriente en Poza Rica

Durante las inundaciones en Poza Rica, Veracruz; un lomito fue captado aferrándose a la vida y no ser arrastrado por las aguas que inundan la colonia en donde vive

POZA RICA, VERACRUZ.- Las imágenes que han dejado las inundaciones en distintos estados en el país han sido impactantes y no sólo nos referimos a los seres humanos que tratan de salvarse y salvar su patrimonio, sino también a los animalitos que se ven afectados y de los que poco se habla.

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que se ve a un perrito aferrado a un portón y todo para evitar ser arrastrado por la corriente provocada por las fuertes inundaciones registradas en Veracruz desde el pasado jueves 9 de octubre. En las imágenes se captó al lomito no soltarse en ningún momento del portón, para por instinto hacer lo que fuera para salvar su vida y aunque en video no quedó grabado, la realidad es que el final fue favorable para él.

Hasta el momento se cuentan 44 personas sin vida, las cuales se distribuyen de la siguiente manera de acuerdo a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC):

18 en Veracruz

9 en Puebla

16 en Hidalgo

1 en Querétaro

¿Qué pasó con el perrito que se aferra a un portón para no ser arrastrado por la corriente en Poza Rica?

Familias resguardándose en los techos para evitar ser arrastradas por la corriente, coches cuyo toldo sobresale de entre las aguas, hasta perritos que luchan por mantenerse con vida. Un perrito que se encontraba en la colonia Villa de las Flores, en Poza Rica, Veracruz, hizo lo posible por salvar su vida y evitar ser arrastrado por las aguas de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en este estado.

Mientras el agua corría con fuerza, este perrito se tomó muy fuerte de un portón con sus patitas, procurando no soltarse para que no se lo llevara la corriente. En un momento en el que hizo que se detuviera nuestro corazón, el perrito cambia de tubo para asirse con mucha más fuerza al portón y que no sucumbiera ante la fuerza del agua.

El usuario de TikTok @emmanuel.v7, dijo en el video que así los habían sorprendido las inundaciones en la colonia Villa de las Flores, perteneciente a Poza Rica, Veracruz y que aunque en el video no se veía qué pasaba con el perrito, sí se había salvado al subir a una azotea de la casa en donde se encontraba intentando salvarse.

El perrito, dicen, se salvó | TikTok Especial

Exigen pruebas de que el perrito está vivo

En un segundo posteo y ante la aseveración del usuario de TikTok informando que el perrito se encuentra con vida, usuarios que siguen su cuenta pidieron que se les presentara una fotografía de que el perrito estaba con vida, pues sólo se ve una imagen en la que se encuentra en un escalón de la estructura tipo caracol colocada en la casa en donde el perrito intentaba salvarse.

«Se nos informa que el perrito sobrevivió y lo tienen en la azotea de esa casa», informó el usuario que subió el primer video, mientras en los comentarios se lee: «Rápido, más pruebas o no duermo»; «Ese perrito se ve cómo si no sobrevivió, sólo se ve como acostado; está raro si no ponen pruebas del perrito subiendo esas gradas o un video del perrito; no creo que esté vivo, fue fácil grabar más no ayudarlo»; «Lo veo subir las escaleras, los animalitos son los que me rompen el corazón»; «Más pruebas, no podré dormir sin pensar en el perrito», exigieron.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO