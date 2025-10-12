VIDEO: Ricardo, héroe que rescata abuelitos y perritos tras inundaciones en Veracruz

En redes han reaccionado con gratitud, reconociendo la labor de este héroe viral que demuestra que la solidaridad es el motor más potente ante la adversidad en México

MÉXICO.- La temporada de lluvias ha dejado a gran parte de Veracruz sumida bajo el agua, especialmente Poza Rica, donde las calles se han convertido en ríos y miles de familias han quedado damnificadas. Sin embargo, en medio del lodo y la desesperación, ha surgido una historia de nobleza que se ha vuelto viral en redes sociales.

Se trata de Ricardo Villa, un joven voluntario que, sin medir el riesgo, se ha convertido en el ángel guardián de los más vulnerables en la zona, los adultos mayores y los perritos abandonados o atrapados. Los videos documentando sus labores de rescate en las colonias inundadas de Poza Rica se han compartido en TikTok y ya se han viralizado.

En ellos, se le puede ver navegando en camionetas o caminando con el agua al pecho para poner a salvo a personas de la tercera edad que no pueden movilizarse por sí mismas, y, con la misma dedicación, rescatando mascotas que han sido olvidadas o acorraladas por la creciente del agua.

Las inundaciones en Poza Rica, Veracruz, han sido muy severas este año, afectando gravemente a diversas comunidades. Es por eso que la labor de Ricardo Villa se vuelve indispensable, llenando un vacío de atención inmediata a aquellos que se encuentran en una situación de riesgo extremo.

El joven se acerca a los adultos mayores y sinpensarlo los ayuda a subir a su camioneta. | Foto: TikTok @richarddvilla

Ricardo Villa se convierte en el ángel guardián de Poza Rica

La popularidad de Ricardo Villa en TikTok se debe a su valiente labor de rescate. El joven no solo hace la noble acción de rescatar, sino que también utiliza su perfil (@richarddvilla) para visibilizar la magnitud del desastre y las historias de quienes igual que él están apoyando y solidarizándose con los más afectados.

En sus videos, se observa la dificultad de la labor de voluntariado. Ricardo debe lidiar con la fuerza de la corriente y los escombros que arrastra la inundación. Pero su enfoque está puesto en las personas y los animales que necesitan ser evacuados. Con una admirable paciencia, aborda a los abuelitos, muchos de ellos inmóviles, convenciéndolos de subir a su camioneta o cargándolos en sus brazos para llevarlos a tierra firme o a refugios seguros.

Ricardo ha rescatado decenas de perritos abandonados en los techos. | Foto: TiTok @richarddvilla

Los perritos que fueron abandonados a su suerte o atrapados en techos y muebles, también son parte esencial de su misión. Las imágenes de Villa cargando a varios perritos asustados, o volviendo por un grupo de mascotas que quedó atrapado, han generado gratitud por parte de tiktokers, quienes han bautizado al joven como el «ángel guardián» de la región.

El impacto de las inundaciones en Veracruz y la ola la de solidaridad

El trabajo de Ricardo Villa en las inundaciones de Poza Rica ha puesto el foco no solo un acto de heroísmo, sino en la urgente necesidad de apoyo para la zona. El voluntario ha logrado utilizar la viralidad de sus rescates para mover conciencias y generar una ola de solidaridad real, que se traduce en donaciones y más ayuda presencial.

Los comentarios en sus redes sociales reflejan esta admiración, miles de personas le agradecen por su labor, le envían bendiciones y preguntan cómo pueden contribuir económicamente o con insumos para que pueda seguir con su noble tarea.

“Tu gran labor, será agradecida con bendiciones en tu vida. Lo juro, lo creo y lo decreto”.

“Qué lindo que ustedes se animaron a ayudar, que Dios los bendiga”.

“Gracias, persona que ayudaste ya tienes tu lugar seguro en el cielo”.

“Que Dios y la vida te lo multipliquen”.

“Dios les bendiga siempre, les de prosperidad en todo sentido sobre todo mucha salud para que sigan apoyando en estas situaciones”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO