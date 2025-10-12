VIDEO: «Soy un volcán apagado», de monja a bailarina de pole dance

Una exmonja latinoamericana se hace viral al usar el trend “Soy un volcán apagado” de José José para mostrar su radical transformación en bailarina.

MÉXICO.- El clásico tema de José José, “Volcán”, volvió a cobrar vida en redes sociales gracias a un video que ha conmovido y sorprendido a millones de usuarios. Una exmonja se volvió viral al mostrar su impactante transformación… de dedicar su juventud a la vida religiosa, pasó a ser bailarina profesional en un club nocturno.

El video, acompañado del nostálgico audio “Soy un volcán apagado”, se ha convertido en uno de los más comentados del momento, generando un amplio debate sobre vocación, libertad personal y los giros inesperados de la vida.

La historia detrás del video viral

Siguiendo el popular trend de TikTok basado en la canción de José José, la mujer compartió un video que inicia con fotografías de su pasado como monja.

En las imágenes se le ve con hábito religioso, participando en estudios teológicos y realizando labores de servicio dentro de la comunidad eclesiástica.

El inicio del clip se acompaña de la emotiva estrofa:

Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán…”.

El punto de giro ocurre cuando el audio cambia al icónico verso “Soy un volcán apagado”.

En ese instante, la mujer revela su vida actual como artista de pole dance, mostrando imágenes en las que aparece bailando en un reconocido centro nocturno, irradiando confianza y sensualidad.

Exmonja se hace viral en TikTok y provoca debate

La publicación superó en pocas horas el millón de reproducciones en TikTok, acumulando miles de comentarios que dividen opiniones.

Algunos usuarios destacaron su valentía y autenticidad al dejar una vida que ya no la representaba, mientras otros cuestionaron la decisión como un “abandono de los votos espirituales”.

Más que un escándalo, es una historia de autodescubrimiento”, comentó una usuaria.

Cada quien tiene derecho a reinventarse, incluso después de la fe”, agregó otro.

Hasta el momento, no existen otros videos recientes en el perfil de la protagonista, lo que ha despertado aún más la curiosidad de los internautas.

El trend de José José conquista TikTok e Instagram

El llamado trend de “Soy un volcán apagado” se ha convertido en una tendencia global en TikTok e Instagram Reels, especialmente entre usuarios de México, Colombia, Argentina y España.

El reto consiste en mostrar un “antes y después” emocional o de vida, utilizando el fragmento del tema “Volcán” de José José, ícono de la balada romántica mexicana.

La letra —“Yo que fui tormenta, yo que fui tornado… soy un volcán apagado”— sirve como metáfora del cambio y la introspección personal.

Miles de usuarios han aprovechado el audio para compartir transformaciones físicas, rupturas amorosas, transiciones de fe, nuevas profesiones y reinvenciones personales.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.