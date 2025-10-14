Aseguran otro cargamento de huachicol

En el marco de la Operación Frontera Norte, fuerzas federales y estatales aseguraron 70 mil litros de hidrocarburo ilegal en Jaumave

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados obtenidos durante los días 10, 11 y 12 de octubre de 2025 como parte de la “Operación Frontera Norte”, en la que destaca el aseguramiento de 70 mil litros de hidrocarburos en Tamaulipas.

De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia federal, las acciones se desarrollaron en distintos estados del norte del país, con la participación coordinada de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.

Desde el inicio del operativo, el 5 de febrero de este año, se ha logrado la detención de 8 mil 53 personas, así como el aseguramiento de 6 mil 297 armas de fuego, 1 millón 98 mil 199 cartuchos, 29 mil 286 cargadores y 101 mil 743.9 kilogramos de diversas drogas, entre ellas 483.32 kilogramos de fentanilo.

Asimismo, se reporta el decomiso de 5 mil 176 vehículos y 980 inmuebles vinculados a actividades ilícitas.

En Jaumave, Tamaulipas, las fuerzas de seguridad detuvieron a una persona y aseguraron 70 mil litros de hidrocarburo, así como un tractocamión con dos autotanques presuntamente utilizados para el transporte ilegal del combustible.

Por. Julio Manuel Loya Guzmán

Expreso-La Razón