Aumenta 25 pesos el kilo de carne en el mercado municipal de Tampico

El kilo podría llegar hasta 320 pesos por kilo a causa del desbordamiento de ríos en la Huasteca Veracruzana.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el mercado municipal de Tampico, el precio del kilogramo de carne registró un incremento de 25 pesos, lo que ha provocado una disminución notable en las ventas y en la afluencia de clientes, según informó el comerciante Juan Ibarra Rodríguez, locatario del área de carnes.

“Últimamente sí ha aumentado; tenemos el bistec en 290 pesos y la costilla de res en 220. Subió 25 pesos por kilo. La gente estaba acostumbrada a venir tres veces por semana y ahora solo viene una. Las ventas han bajado entre 30 y 35 por ciento”, expresó el comerciante, quien no descartó que el costo llegue hasta los 320 pesos por kilogramo en las próximas semanas.

Ibarra Rodríguez atribuyó este incremento a los desbordamientos de ríos en el norte de Veracruz y a las dificultades que enfrentan los introductores de ganado para abastecer a la región, quienes ahora deben recurrir a estados como Querétaro y otras entidades del interior del país. “Se va a batallar para que llegue el ganado hasta acá, hasta el mercado”.

El locatario advirtió que la situación ha afectado no solo al sector cárnico, sino también al resto del Centro de Abastos, donde estima que hasta un 40 por ciento de los negocios han cerrado por las bajas ventas.

“Mire nomás, dé una vuelta y se dará cuenta de todos los locales cerrados: carnicerías, verdulerías, pollerías, todo”, lamentó.

Ante la caída en la demanda, algunos comerciantes han optado por ofrecer descuentos de entre 10 y 15 por ciento en sus productos para atraer clientela. Además, el aumento no solo se refleja en la carne: el kilo de zanahoria, por ejemplo, pasó de 15 a 30 pesos, reflejando la escalada generalizada de precios en el mercado municipal.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón