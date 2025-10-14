Autoridades prevén cresta importante del río Pánuco el sábado 18 de octubre

Mantendrán monitoreo permanente y acciones preventivas en zonas bajas de Tampico y Madero

TAMPICO, TAM.- El próximo sábado 18 de octubre podría registrarse una cresta importante en el río Pánuco, informó Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas, durante una rueda de prensa realizada este martes en Tampico.

El funcionario estatal, acompañado por Mónica Villarreal Anaya, alcaldesa de Tampico; Erasmo González Robledo y Armando Martínez Manríquez, presidentes municipales de Ciudad Madero y Altamira, respectivamente; así como por Luis Gerardo González De la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, y José Antonio Marín Flores, director de Protección Civil en Tampico, explicó que el pronóstico fue emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“De acuerdo con Conagua, podría ser el sábado 18 de octubre cuando se registre el golpe de agua importante en el río Pánuco”, expresó Quiroga Álvarez.

Las autoridades informaron que se mantendrá un monitoreo en tiempo real, cada hora, para registrar el comportamiento del afluente y permitir una reacción oportuna ante cualquier incremento del nivel que pudiera afectar a la población asentada en zonas bajas.

“El río, aparte de su cauce, tiene un cajón donde transporta gran cantidad de agua; cuando rompe las escalas críticas, se derrama y los cálculos ya no son certeros. Se estima que la cresta de la avenida transite por aquí el sábado”

Como medida preventiva, indicó que se instalan costaleras en puntos vulnerables de Tampico y Ciudad Madero, con el propósito de reducir el ingreso de agua a las colonias bajas, en tanto se concretan obras mayores de infraestructura hidráulica.

“Vamos a poner costaleras, cualquier obstáculo que propicie que no se introduzca el agua. Más adelante se analizarán posibles bordos de protección; no cuesta mucho hacer uno de 50 metros y se evita que se inunden colonias”

Expresó que el incremento del nivel del río Pánuco es continuo y lento.

El titular de Recursos Hidráulicos subrayó que actualmente el río Pánuco se encuentra por debajo de su cota crítica y descartó un escenario catastrófico, comparando la situación con fenómenos del pasado.

“No viene una catástrofe, no viene un Hilda ni un huracán del 55, para nada. Viene una avenida importante que podría meterse en colonias bajas, pero estamos previniendo para que sea la menor cantidad de agua posible”, puntualizó.

Finalmente, informó que autoridades de los tres niveles de gobierno recorrerán las zonas bajas y que se espera el arribo del avión Tláloc para realizar un sobrevuelo de supervisión y seguimiento del nivel del río Pánuco.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón