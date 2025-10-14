Avioneta se estrella en Guatemala; tres personas pierden la vida

La pequeña aeronave cayó cerca de la aldea indígena maya Xesajcap II del municipio de Santa Apolonia, Chimaltenango, situada a unos 90 km por carretera al oeste de la capital.

Tres personas murieron este martes al caer una avioneta cerca de una aldea indígena en el oeste de Guatemala, informaron los bomberos.

La aeronave quedó calcinada por completo, hay tres personas fallecidas», dijo el vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, Cecilio Chacaj, a la AFP.

Precisó que en la avioneta de matrícula guatemalteca viajaban las tres víctimas.

Se reporta un accidente aéreo en la finca agricola 7 aguas, Santa Apolonia Tecpan Guatemala, la avioneta con matricula TG- DJE Cessna 206 se precipitó a tierra, preliminarmente se reporta que tres personas fallecieron carbonizadas. #CVBalServicio pic.twitter.com/tiCxAhgDIN — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 14, 2025

Aeronáutica Civil dijo que la avioneta realizaba un vuelo privado desde el aeropuerto internacional La Aurora de la capital con destino al departamento de Huehuetenango, fronterizo con México.

Accidentes aéreos en Guatemala

En diciembre de 2024, una avioneta privada se desplomó en la Colonia Santa Fe, zona 13 de Ciudad de Guatemala, cuando intentaba aterrizar de regreso al Aeropuerto Internacional La Aurora.

Tres pasajeros resultaron heridos con contusiones; los cuerpos de rescate activaron de inmediato protocolos de emergencia y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) inició una investigación para determinar las causas del siniestro. Publinews

Otro incidente ocurrió el 8 de noviembre de 2020, cuando una avioneta TG-SMT que transportaba ayuda humanitaria a comunidades afectadas por la depresión tropical Eta se accidentó en la zona 9 de la capital.

En ese accidente falleció una persona; otra resultó gravemente quemada y fue trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con quemaduras de varios grados. Prensa Libre

En una zona distinta, Petén, un helicóptero privado con matrícula estadounidense se desplomó el 30 de noviembre de 2023 en la comunidad de San José. Prensa Libre Los seis tripulantes —tres guatemaltecos y tres extranjeros— resultaron heridos, aunque ninguno falleció.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR