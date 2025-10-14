Continúa búsqueda de integrante de Fecanaco

La FGJ mantiene la búsqueda del empresario Marco Antonio Mariño Leal, desaparecido el 9 de octubre en Reynosa

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) continúa la búsqueda del empresario Marco Antonio Mariño Leal, integrante de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de Tamaulipas (Fecanaco).

El Fiscal Irving Barrios Mojica, informó que desde que se informó de la desaparición del comerciante, se llevan a cabo acciones tendientes a la búsqueda y localización, sin que de momento se tengan indicios de que se trató de un secuestro.

“Estamos haciendo las investigaciones para ver qué es lo que sucedió, no podemos prejuzgar sobre alguna condición de algún delito, para nosotros estamos en una no localización”.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía de Justicia del Estado, el

pasado jueves 9 de octubre, alrededor de las 15:00 horas, se perdió comunicación con el empresario Marco Antonio Mariño Leal cuando se encontraba en Reynosa.

Al momento de su desaparición, vestía camisa color verde limón, pantalón de mezclilla y zapatos mocasines en color beige, es de complexión delgada, cara ovalada, pero abundante negro, ondulado, ojos negros.

Originario de Reynosa y residente en Tampico, Marco Antonio Mariño Leal ha

participado en diferentes espacios de Fecanaco, asesorando y aportando su

experiencia en materia de seguridad y políticas públicas.

Destacando siempre por su compromiso con el fortalecimiento institucional y con la promoción de un entorno más seguro para el desarrollo empresarial en Tamaulipas, informó la Fecanaco a través de un comunicado en el que manifestaron su preocupación.

“Confiamos en el trabajo de las autoridades y en los esfuerzos de coordinación que permitan su pronto regreso con bien”, la Federación reitera su disposición de colaborar con las autoridades en las labores de búsqueda”.

Hicieron un llamado a la sociedad a mantenerse unida y solidaria ante este momento difícil, “con la certeza de que Marco Antonio Mariño Leal sea localizado y regrese pronto con su familia”.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón