Denuncian a Ricardo Pérez y a Slobotzky por presunto acoso

Ricardo Pérez, conductor de La Cotorrisa, enfrenta una denuncia por presunto acoso interpuesta por la creadora de contenido Jesica Bustos.

El comediante y conductor Ricardo Pérez, integrante del pódcast La Cotorrisa, enfrenta junto a José Luis García Slobotzky e Iván Mendoza una denuncia legal por presunto acoso y abuso sexual.

La denuncia fue interpuesta por la creadora de contenido Jesica Bustos, quien asegura haber sido objeto de burlas y comentarios inapropiados durante su participación en uno de los episodios del programa.

De acuerdo con información publicada por la revista TVNotas, el caso ya se encuentra en proceso de integración ante las autoridades correspondientes, mientras que los señalados no han emitido una postura pública formal.

¿Qué ocurrió en el episodio de La Cotorrisa?

La controversia se originó tras la publicación del episodio número 308 de La Cotorrisa, donde, según la versión de Bustos y su esposo, el influencer Xuxo Dom, los conductores realizaron bromas y comentarios con connotaciones sexuales en torno a su apariencia física.

Posteriormente, el video fue eliminado de las plataformas digitales, aunque las imágenes ya habían comenzado a circular en redes sociales.

“Mi esposa no es la misma después de eso. Ya no quiere subir fotos ni manejar sus redes”, declaró Xuxo Dom en entrevista con TVNotas.

El esposo de la creadora de contenido explicó que, aunque en su momento los integrantes del programa se disculparon, el incidente no se resolvió.

“Me ofrecieron una disculpa, pero no dieron seguimiento a los ataques que seguimos recibiendo”, comentó.

Ricardo Pérez enfrenta denuncia por acoso y abuso sexual

El abogado Mauro Terrones Piñón, representante de la denunciante, señaló que la carpeta de investigación continúa en integración. “La carpeta se encuentra en análisis, pero una vez que se judicialice y pase al juez de control, podremos ofrecer más información”, explicó.

De acuerdo con lo publicado por el medio, los delitos de acoso y abuso sexual podrían implicar una pena de hasta 25 años de prisión, además del pago de una compensación económica por daño moral, en caso de que las autoridades determinen responsabilidad penal.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de parte de la Fiscalía de la Ciudad de México ni se ha hecho pública la carpeta de investigación, por lo que la información difundida continúa en calidad de presunta.

Hasta el momento, Ricardo Pérez, Slobotzky e Iván Mendoza no han ofrecido declaraciones directas a medios de comunicación.

En redes sociales, algunos usuarios señalaron un video publicado por Slobotzky como una supuesta alusión al caso, en el que bromea diciendo: “Tengo hambre, tengo hambre”.

No obstante, el comediante no ha confirmado que dicho contenido se refiera al tema, y el video permanece disponible en su cuenta oficial.

Por su parte, Ricardo Pérez, novio de la cantante Susana Zabaleta, ha mantenido silencio absoluto desde que el caso comenzó a viralizarse.

Esposo de Jesica Bustos rompe el silencio tras la polémica

El esposo de la denunciante, Xuxo Dom, compartió un video en redes sociales donde aseguró que el proceso legal no tiene fines mediáticos.

“Estoy apoyando cien por ciento a mi esposa. No nos estamos aprovechando del momento, ni buscamos fama. Solo queremos que se haga justicia”, declaró.

Dom añadió que su relación con los conductores era cercana antes del conflicto y lamentó haber sido bloqueado por ellos en redes sociales.

“Lo más triste fue que, después de pedir respeto, nos bloquearon. Solo pedimos empatía”, agregó.

El influencer también explicó que la situación ha tenido repercusiones emocionales para su esposa. “Ella está muy afectada. No quiere volver a grabar ni aparecer en cámara por ahora”, mencionó.

La Cotorrisa y su impacto mediático

La Cotorrisa, conducida por Ricardo Pérez y José Luis García Slobotzky, es uno de los pódcast más populares de habla hispana. Inició en 2019 y rápidamente ganó millones de seguidores por su estilo de comedia informal y sin censura, con temas de actualidad y humor negro.

El programa ha generado polémica en diversas ocasiones por el tipo de lenguaje que emplea. Sin embargo, esta es la primera vez que alguno de sus conductores enfrenta una denuncia formal relacionada con su contenido.

Diversos analistas en medios digitales han señalado que este caso podría marcar un precedente sobre los límites del humor en plataformas de streaming, especialmente en un contexto donde las redes amplifican los mensajes de manera inmediata.

Un caso que divide opiniones en redes

El anuncio de la demanda provocó una fuerte división entre los seguidores del pódcast. Mientras algunos defienden el derecho de los comediantes a la libertad de expresión, otros consideran que el contenido cruzó la línea del respeto.

El caso de La Cotorrisa pone sobre la mesa un debate sobre los límites del humor, la responsabilidad digital y la violencia simbólica. En una industria donde la viralidad es sinónimo de éxito, la línea entre la comedia y la falta de respeto sigue siendo motivo de discusión.

Por ahora, los implicados enfrentan un proceso que podría definir el rumbo de uno de los proyectos de entretenimiento más escuchados de México.

