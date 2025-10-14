DIF Tampico inauguró carril rosa en la alberca de Unidep Puertas Coloradas

El carril rosa se habilita para que la hidroterapia sea accesible para todos

TAMPICO, TAM.- Para que pacientes con cáncer y otras enfermedades crónico degenerativas tengan acceso a hidroterapia; un carril rosa en la alberca de la Unidad Deportiva de Puertas Coloradas inauguró hoy Luz Adriana Villarreal Anaya, presidenta de DIF Tampico.

«Hoy ponemos en marcha en esta Unidad Deportiva de Puertas Coloradas un espacio denominado:»carril rosa» es un compromiso del sistema DIF Tampico acercar los tratamientos a quienes han luchado y luchan valientemente contra el cáncer y otras enfermedades crónicas. El carril rosa se habilita para que la hidroterapia sea accesible para todos»

Dorena Caballero Bonilla, presidenta de la comisión de salud en el cabildo de Tampico en representación de la presidenta municipal, Mónica Zacil Villarreal Anaya reconoció la labor de DIF en el marco de la sensibilización del cáncer de mama.

«Este espacio representa mucho más que una infraestructura deportiva, simboliza el compromiso de este gobierno municipal con la salud, prevención y sobre todo con la esperanza de vida de nuestras mujeres y hombres que puedan haber padecido esta enfermedad. El carril rosa representa un punto de encuentro para la rehabilitación física y emocional de mujeres que enfrentan o han enfrentado el cáncer de mama»

Las autoridades municipales expresaron que la lucha contra el cáncer de mama es una causa que une a la sociedad y que no debe de afrontarse en soledad.

Posteriormente la terapeuta, Karla Del Río García brindó una demostración de hidroterapia oncológica que dijo es nueva en el país y entre lágrimas dedicó la terapia a Lizbeth que no pudo continuar con ellas por problemas en su tratamiento.

«En México estamos muy atrasados en ese proceso la mayoría de Ustedes llegó después de ser operadas algunas nunca les comunicaron que necesitaban de rehabilitación, gracias a Dios llegaron aquí con nosotros empezamos este proyecto la hidroterapia es el mejor ejercicio que pueden hacer la natación para ayudarles al linfedema»

La presidenta de DIF Tampico expresó que ese organismo busca que la hidroterapia coadyuve en la rehabilitación postoperatoria para mejorar la calidad de pacientes con cáncer y también apoyar en la terapia para personas con enfermedades crónicas como artritis y padecimientos musculares en un entorno seguro mediante la apertura de espacios para la rehabilitación.

Villarreal Anaya expresó su agradecimiento a favor de pacientes oncológicos y con enfermedades crónico degenerativas al gobierno municipal de Tampico presidido por la alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón