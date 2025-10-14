Esperan cresta del río Pánuco el domingo; autoridades emiten alerta preventiva

Motivo por el cual se reforzaron las acciones preventivas en la zona metropolitana del sur del estado para evitar riesgos a la población.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas informó que se preve que el próximo domingo por la mañana cuando se presente la cresta del río Pánuco.

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil, explicó que mantienen una estrecha comunicación y coordinación con las diferentes autoridades.

“El río se mantiene tranquilo al momento, pero la proyección indica que la cresta del río Pánuco se puede presentar el día domingo durante la mañana. Se están tomando acciones preventivas como informarle a la población lo que se pueda presentar, el escenario que se pueda presentar con esta cresta del río Pánuco”, precisó.

Y agregó: «Ahorita tuvimos una reunión con los tres municipios, Tampico, Madero y Altamira. Estuvo presente la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, Guardia Estatal y Conagua”, dijo.

El funcionario estatal explicó que en Tampico existen siete colonias que podrían verse afectadas parcialmente y aclaró que no se trata de una inundación generalizada, sino de algunas calles donde el nivel del agua podría aumentar.

“Serían algunas dos calles o tres calles de estas colonias con que se pueden presentar hasta 10, 15 centímetros de agua, es lo que se está valorando”, explicó.

Entre las zonas identificadas mencionó a Pescadores, Sauce, Chairel, Morelos, parte de la zona centro, Guadalupe Victoria, Tamaulipas

Mientras que en Ciudad Madero, y la colonia Galeana o conocida como La Barra, donde se localiza el paso del Zacate.

“Ahí también son aproximadamente 250 personas las que se pueden incrementar”, indicó.

La situación que se espera, dijo que no se trata de causar alarma, sino de estar informados y actuar en materia de prevención.

“Queremos que la población esté informada, no alarmada. Hasta ahora no hay colonias inundadas. Son espejos de agua que se pueden estar presentando en las calles, sobre todo por las mareas altas entre las seis de la tarde y las diez, once de la noche. Es un lapso de horas y ya para la mañana baja el agua y rocía su cauce”, puntualizó.

González de la Fuente comentó que la dependencia realiza perifoneos y entrega de trípticos para informar a los habitantes sobre los refugios temporales disponibles y la importancia de contar con una mochila de emergencia con documentos y pertenencias básicas.

“Se está alertando a la población, se le está informando dónde están los refugios temporales, que tengan a la mano su mochila de emergencia con todos sus documentos, cosas personales, por en dado caso que tengan que ser evacuados”, expuso.

Finalmente, dijo que este mismo martes sostendrán una reunión con los alcaldes de la zona sur y autoridades de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y de las Fuerzas Armadas, a fin de evaluar las condiciones del cauce y mantener el monitoreo permanente del Pánuco.

“A la una de la tarde tenemos una reunión con los alcaldes, también con la Secretaría de Recursos Hidráulicos y las diferentes autoridades federales y las Fuerzas Armadas. Estamos haciendo esa medida preventiva”, concluyó.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón