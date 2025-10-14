Evacúan a 700 estudiantes del Cobat Nuevo Laredo tras explosión cercana

El estallido, ocurrido durante la mañana de este lunes, provocó alarma entre la comunidad educativa

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Elementos de la Guardia Estatal y personal de Protección Civil realizaron la evacuación de aproximadamente 700 estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (Cobat) plantel uno “Profesor Ramiro Espiricueta Reyna” en Nuevo Laredo , luego de registrarse una explosión en una vivienda cercana al plantel.

El estallido, ocurrido durante la mañana de este lunes, provocó alarma entre la comunidad educativa y causó daños materiales en el inmueble escolar, principalmente en los ventanales de algunas aulas.

Uno de los alumnos resultó con una lesión leve en el brazo al encontrarse cerca de una de las ventanas que se rompió por la onda expansiva.

Personal de Protección Civil valoró al estudiante en el lugar, determinando que no era necesario su traslado a un hospital, pues las heridas fueron superficiales.

La rápida intervención de la Guardia Estatal y del cuerpo de bomberos permitió evacuar de forma ordenada tanto a estudiantes como a docentes, evitando mayores riesgos.

Autoridades de Protección Civil informaron que, tras la explosión, se efectuaron labores de revisión para descartar afectaciones estructurales en las instalaciones del Cobat, además de mantener un perímetro de seguridad en la zona.

Mientras tanto, la Guardia Estatal continúa colaborando con los equipos de emergencia para garantizar la integridad de la población y determinar las causas del siniestro que originó la movilización.

El plantel educativo suspendió sus actividades temporalmente en tanto se completa la evaluación de los daños y se asegura el área para el regreso seguro de los estudiantes.

Por Raúl López García