Investigan fraude con seguros de vida en la Secretaría de Salud

La Fiscalía Anticorrupción busca la judicialización del fraude cometido durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Fiscalía Anticorrupción llevará ante un juez de Control, la investigación sobre la contratación que se hizo durante la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, de seguros de vida que no se pagaron a los deudos del personal de salud que falleció durante la pandemia.

Jesús Eduardo Govea Orozco, explicó que la dependencia a su cargo ha trabajado en la integración de la información que permita judicializar una denuncia formal que se recibió ante la Fiscalía Anticorrupción el año pasado.

“Nosotros hemos tenido a bien, iniciar diversa investigación, derivada de una denuncia, ya mucho más reciente de la propia Secretaría de salud, donde se denuncia la conducta de los servidores públicos que indebidamente hicieron una contratación de esta empresa”.

Recordó que en ese caso se hizo la empresa no contaba con la calidad de una aseguradora, ni otorgó las garantías de vidas, pero e cambio sí recibió los pagos para la prestación de ese servicio que no se cumplió.

“Fue algo muy mediático, muy conocido, ya data de tiempo atrás, al menos una investigación que se habría judicializado”, recordando que la contratación de los seguros también se hizo para las Secretaría de Seguridad Pública, Administración y Educación.

“En ambos casos se está investigando, estamos avanzando mucho, ya en al menos en uno de estos dos casos que se mencionan y es muy factible su judicialización ya en estos próximos días”.

Govea Orozco comentó que en ambos casos, se ha requerido a los ex funcionarios que participaron en la contratación indebida de la empresa, para la adquisición o prestación de esos servicios.

“Efectivamente, esa es la razón, por la que digo que estamos avanzando muy significativamente, y que estamos ya muy probablemente en vías de judicialización”, comentó.

El Fiscal Anticorrupción señaló que un primer contrato se firmó por 5 millones de pesos, sin embargo las mismas autoridades de la Secretaría de Salud renovaron el contrato con esa empresa, sumando 48 millones de pesos el monto del fraude.

El caso se dio a conocer cuando familiares de médicos fallecidos por el Covid-19 en 2020 denunciaron el fraude tras descubrir que las pólizas de seguros de vida, contratadas a través de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, no eran válidas.

De acuerdo con la denuncia hecha en redes sociales por las familias, la documentación que les habían entregado al personal de salud era un contrato con la aseguradora Atlas, pero en realidad fue con una empresa llamada Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas.

Cuando se registraron los fallecimientos del personal de salud que estuvo en la primera línea atendiendo a los pacientes del Covid-19, la empresa no se hizo responsable del pago de las pólizas y se fugaron con el dinero.

En octubre del 2024, la Fiscalía de Justicia del Estado informó que se giraron órdenes de aprehensión contra Luz Olivia “G” y Héctor Francisco “M”, representantes de la empresa Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas.

