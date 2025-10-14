Llegaría en 2 ó 3 días la creciente del Pánuco

Autoridades mantienen vigilancia ante riesgo de desbordamiento en la zona sur de Tamaulipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El río Pánuco registra una avenida importante de agua proveniente de la cuenca alta, la cual podría alcanzar la región sur de Tamaulipas en los próximos días.

Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos, informó lo anterior, y dijo que las estaciones ubicadas en Las Adjuntas y Pánuco, Veracruz, ya rebasaron sus niveles críticos, situación que genera atención especial en los municipios de Tampico y Ciudad Madero.

“Hasta el día de ayer, las dos últimas estaciones hidrométricas de la parte baja de la cuenca ya rebasaron su escala crítica. La estación de Las Adjuntas lo hizo por más de dos metros y la de Pánuco seguramente hoy la rebasa”, explicó.

De acuerdo con los reportes técnicos, el gasto máximo en la estación de Las Adjuntas alcanza 5,000 metros cúbicos por segundo, lo que representa una carga significativa que podría tardar entre dos y tres días en llegar a la desembocadura del Pánuco.

“Es un golpe de agua muy severo. Seguramente más tarde estaremos monitoreando la avenida junto con los alcaldes en la zona de Tampico”, añadió el funcionario.

Aclaró que, aunque el riesgo no es inminente, se mantienen acciones preventivas encabezadas por Protección Civil y las autoridades municipales para trasladar a la población a refugios temporales en caso necesario.

“El riesgo ahorita es prevenible. Ya los alcaldes y Protección Civil están atentos, listos para llevar a la gente a albergues si fuera necesario. Hay que estar prevenidos porque viene un golpe de agua”, señaló.

El especialista descartó que las presas en la región sean la causa del incremento del caudal, aunque reconoció que la presa El Chicayán mantiene compuertas abiertas, sin representar un factor determinante.

“El problema no está ahí, sino en el volumen que baja desde la parte alta de la cuenca, que recoge aguas de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Veracruz”, explicó.

En cuanto a los efectos locales, detalló que los encharcamientos recientes en Tampico obedecen principalmente a las lluvias extraordinarias de los últimos días, que acumularon 135 milímetros en sólo cuatro horas.

Respecto al sistema lagunario, dijo que el canal de La Cortadura mantiene conexión directa con la Laguna del Carpintero y el estero , por lo que su nivel sube y baja conforme a las mareas.

“Cuando el Pánuco trae esa fuerza, con más de 5 mil metros cúbicos por segundo, las mareas oponen poca resistencia”, puntualizó.

Finalmente, aseguró que el río Tamesí no presenta riesgo, al registrar un flujo de entrada de 350 metros cúbicos por segundo y salida de 500, mientras que las presas del centro y sur del estado se encuentran en niveles óptimos, con almacenamiento superior al 68 por ciento.

“En el centro y sur estamos bien; las presas se han recuperado. Solo seguimos con niveles bajos en la zona norte, en las presas internacionales, donde la situación sigue siendo crítica”, concluyó.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón