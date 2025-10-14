Lluvias y nuevo frente frío afectarán a estos estados del miércoles 15 al viernes 17 de octubre

Aunque los días hayan estado un poco más despejados entre lunes y martes, el cierre de la semana tendría bajas temperaturas de acuerdo al SMN

Luego de que lunes y martes se previeran chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, occidente, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán, con lluvias fuertes puntuales intensas en Chiapas, ocasionadas por canales de baja presión, los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, vaguadas en altura y al corriente en chorro subtropical, provocarán también bajas temperaturas en algunas entidades.

Las lluvias pronosticadas, recuerda, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones; mientras que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

A continuación y basados en el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), te compartimos en dónde se prevén estas lluvias y también en donde habrá bajas temperaturas debido a un nuevo frente frío, el número 7.

¿En dónde lloverá y hará frío el miércoles 15 de octubre?

El ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, así como fuertes rachas de viento en Baja California, Sonora y Chihuahua.

La onda tropical número 37, se desplazará lentamente al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente y sur del país; así como lluvias y chubascos en el Estado de México y Morelos.

El miércoles, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, mientras que las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes se registrarán en:

Michoacán

Guerrero

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Los chubascos con lluvias puntuales fuertes caerán en Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala, mientras que las temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California. En tanto, las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves se sentirán en zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

¿En dónde lloverá y hará frío el jueves 16 de octubre?

Un nuevo frente frío asociado con la corriente de chorro subtropical ingresará y recorrerá el noroeste de México, por lo que se prevén fuertes rachas de viento en dicha región. Además, la onda tropical número 37 se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, además del sur del país, de acuerdo al SMN.

Para el jueves, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, mientras que las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes caerán en Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Los chubascos con lluvias puntuales fuertes caerán en estados como:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Durango

Sinaloa

Colima

Michoacán

Veracruz

Tabasco

Campeche

En tanto, las temperaturas mínimas de -5 a 0 grados, se sentirán en zonas serranas de Baja California, y las que van de los 0 a los 5 grados centígrados, se percibirán en las zonas serranas de:

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

¿En dónde lloverá y hará frío el viernes 17 de octubre?

Otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte y centro del país, así como lluvias puntuales fuertes en el occidente de México.

Un nuevo frente frío (el número 7) asociado con la corriente en chorro subtropical, se desplazará gradualmente sobre el noroeste de México, por lo que se prevén fuertes rachas de viento en dicha región. Los estados con lluvias muy fuertes con puntuales intensas, caerán en estados como Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, mientras que las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, caerán en:

Michoacán

Guerrero

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Las temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C durante la madrugada del sábado se sentirán en zonas serranas de Baja California, mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado se padecerán en zonas serranas de:

Sonora

Chihuahua

Durango

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO