Mantiene Gobierno diálogo con productores: Secretario

Desde las dependencias del Gobierno del Estado continuarán buscando el diálogo sin llegar a la confrontación, luego que se trata de una protesta pacífica por parte de los agricultores

CIUDAD VICTORIA, Tam.- El Gobierno del Estado mantendrá un diálogo abierto con los campesinos de Tamaulipas que participan en el paro nacional y que mantienen un bloqueo en el kilómetro 201 de la carretera Victoria-Matamoros, afirmó el Secretario General de Gobierno.

“Están atendiendo las diferentes autoridades, está el delegado de Sader federal aquí en el Estado, hay personal de aquí de la Secretaría General de Gobierno”, comentó Héctor Joel Villegas González.

El funcionario recordó que desde la semana previa se llamó al paro nacional, por lo que en el caso de Río Bravo, en un área de la pequeña propiedad, “están alzando la voz”.

“Siempre lo hemos dicho, somos un gobierno de puertas abiertas, y seguimos invitándolos a todos a continuar con el diálogo, son tiempos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y es parte de lo que están solicitando”.

Comentó que desde las dependencias del Gobierno del Estado continuarán buscando el diálogo sin llegar a la confrontación, luego que se trata de una protesta pacífica por parte de los agricultores.

“Aquí desde el palacio de gobierno, y con el propio Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, hemos tenido atenciones con todos ellos con base en las posibilidades del Gobierno del Estado, y seguiremos atendiéndolos de la misma manera”.

Explicó que el bloqueo carretero afecta el tramo de la Herradura, a un lado del centro de acopio en la carretera Victoria-Matamoros en San Fernando, además de reportarse en menor medida una manifestación en el área cañera, sin que se afecte el paso.

Dijo que, aunque se trata de un paro nacional pactado desde la semana previa, como Gobierno mantendrán un puente de diálogo con los productores para apoyarlos en sus demandas ante la Federación.

“En otros estados que también lo están haciendo en estos momentos, era un paro nacional del tema del campo, y pues seguimos invitándonos a todos a continuar con el diálogo para hacer construcción”.

Por Perla Reséndez