NWS alerta por primera Súper Tormenta de 2025 en las próximas 72 horas

Además, una zona de baja presión afecta a México y EU con lluvias muy fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) alertó sobre una súper tormenta que afectará a un estado en las próximas 72 horas con lluvias muy intensas y posibilidad de nieve en la unión americana. Sin embargo, también hay un alertamiento por una zona de baja presión que afecta la zona del Pacífico, con lluvias muy intensas en aquel país, pero también en México, principalmente en 4 estados del territorio nacional.

«Una tormenta del Pacífico traerá hoy lluvias intensas a excesivas en zonas costeras y de baja altitud al sur de California y las Montañas Rocosas del Sur, con posibles inundaciones repentinas localizadas, especialmente cerca de zonas de incendios recientes», indicó el NWS.

La previsión de lluvias muy severas incluye a 4 estados de México, que son:

Baja California, principalmente en Tijuana

Chihuahua

Sinaloa

Tamaulipas

La zona de baja presión del Pacífico no sólo trae fuertes lluvias consigo, sino también grandes cantidades de nieve, especialmente en los estados de:

California

Nevada

Nuevo México

En México, la nieve será apenas un «soplo», principalmente en Chihuahua.

A Pacific storm will bring coastal/lower elevation heavy to excessive rainfall to southern California and the Southern Rockies today, with localized flash flooding possible, especially near recent burn scars. Heavy snow is forecast over parts of the Sierra Nevada Mountains today,…

¿En dónde está la Súper Tormenta y cuáles son sus efectos?

Sin embargo, en Estados Unidos se encuentra el primer Nor’easter o Súper Tormenta, un fenómeno que los meteorólogos consideran igual o más devastador que un huracán, que afectará a la zona de Cape Cod, en el estado de Nueva Inglaterra en las próximas 72 horas.

“El Nor’easter” se desplazará hacia el mar más tarde hoy, lo que deja la posibilidad de lluvias ligeras en el norte de Nueva Inglaterra durante las próximas 72 horas. Si bien la lluvia benefició la sequía, gran parte de la región se quedó sin las precipitaciones más intensas», señaló el NWS.

Los Nor’easter o Súper Tormentas traen consigo:

Nevadas

Inundaciones

Aire helado

Estos fenómenos generalmente se dan en la costa Este de Estados Unidos y han producido efectos devastadores a lo largo de la historia de EU.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO