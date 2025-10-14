Podrían evacuar a más de 36 mil personas en siete colonias de Tampico ante avenida del río Pánuco

Autoridades estatales llaman a la población a prepararse con una mochila de emergencia y a mantenerse informada.

TAMPICO, TAM.- Ante el pronóstico de un golpe de agua importante en el río Pánuco, un total de 36 mil 264 personas que habitan en 13 mil 718 viviendas podrían ser evacuadas en siete colonias de Tampico, informó Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador estatal de Protección Civil en Tamaulipas.

Durante una rueda de prensa realizada esta tarde, González de la Fuente explicó que el escenario preventivo considera 520 manzanas ubicadas en las colonias Ampliación Vicente Guerrero, Pescadores, Sauce, Morelos, Zona Centro, Guadalupe Victoria e Isleta Pérez.

“Son siete colonias en el primer escenario, con un total de 13 mil 718 viviendas y una población de 36 mil 264 personas: 18 mil 556 mujeres y 17 mil 565 hombres”

El coordinador estatal indicó que será la autoridad federal quien determine la posible suspensión de los pasos de lancha, aunque no se descarta la instalación de un puente terrestre con apoyo del gobierno de Veracruz, debido a que diariamente cruzan por el río cerca de 15 mil personas entre el sur de Tamaulipas y el norte veracruzano.

“Habrá que valorar, pero por lo pronto debemos salvaguardar la integridad y frenar el paso de lanchas si es necesario; eso tiene que ser sí o sí”

Asimismo, González de la Fuente exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y prepararse en caso de evacuación, recomendando tener lista una mochila con documentos personales, medicamentos de uso controlado y ropa de cambio, además de seguir las indicaciones oficiales a través de los canales de comunicación del Gobierno del Estado y Protección Civil.

Por Cynthia Gallardo

La Razón