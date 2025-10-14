Prevalece hermetismo respecto al paro nacional de brazos caídos en SAT Tampico

En el país se llamó al personal del SAT a sumarse a una manifestación pacífica en la que trabajadores de la autoridad fiscal pedían vestir de color rojo o negro

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En Tampico, algunas personas colaboradoras de confianza del Servicio de Administración Tributaria (SAT) acudieron hoy con indumentaria color negro lo que coincide con la convocatoria de un paro nacional de brazos caídos.

En la dependencia federal ubicada en la calle Héroes del Cañonero prevalece el hermetismo entre el personal que labora en la dependencia federal y los guardias de seguridad.

En su mayoría, principalmente son jóvenes del Servicio Social quienes hoy coincidieron en vestir de negro justo en el día de convocatoria del paro nacional de «Brazos Caídos» para exigir incremento de 12% al salario mínimo general a inicios de 2025.

En el país se llamó al personal del SAT a sumarse a una manifestación pacífica en la que trabajadores de la autoridad fiscal pedían vestir de color rojo o negro a partir de las 8:00 horas de este martes.

«Manifestamos de manera pacífica y solidaria la exigencia de que se respeten nuestros derechos laborales y el incremento al salario mínimo», llamaron los organizadores de la protesta.

El paro de «brazos caídos» representa una forma de protesta en la que los trabajadores se manifiestan en sus lugares o puestos de trabajo, portando vestimenta color rojo o negro.

La medida por parte de trabajadores de confianza obedece a una presunta negativa del gobierno a aumentar el salario de los servidores públicos de la federación.

Al tratarse de una manifestación pacífica y de «brazos caídos», no se espera que se afecten las citas o trámites de las personas físicas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón