Prohíben a ex Subsecretario salir del país por fraude con seguros

Enrique Jorge “N” fue llevado ayer ante un juez, acusado del delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un Juez de Control prohibió salir del país al ex Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaria de Salud Enrique Jorge “N”, mientras se define su situación jurídica por el fraude cometido con seguros de vida durante la administración anterior.

La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas acusó al ex funcionario, de la contratación indebida de pólizas para el personal de Salud, que no fueron pagados.

En audiencia celebrada este martes, ante el Juez de Control, Juan Artemio Haro Morales, el Ministerio Público acusó al ex funcionario del delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, en hechos registrados en enero del 2020.

De acuerdo con la carpeta 503/2024, el entonces funcionario de la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, solicitó al otrora Secretario de Administración, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, la excepción de concurso a proveedores.

Ello para celebrar un contrato con la empresa Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas para la adquisición de seguros de vida para el personal de la Secretaría de Salud para el periodo de enero a diciembre del 2020.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, dicho contrato fue irregular al incumplir con la Ley de Adquisiciones del Estado, ya que el contrato se celebró por un monto de 5 millones 867,184 pesos, lo que correspondía a una licitación pública y no directa como se hizo.

Un día después de la solicitud hecha por el investigado (9 de enero el 2020), se celebró el contrato con la empresa y en abril de ese mismo año se pagó el monto total a la empresa.

Ese mismo año cuando se registraron los fallecimientos del personal de salud que estuvo en la primera línea atendiendo a los pacientes del Covid-19, la empresa no se hizo responsable del pago de las pólizas y se fugaron con el dinero.

Fue el 13 de junio del 2023 cuando la entonces apoderada legal de la Secretaría de Salud, Deyanira Octavia Trujillo Soto, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción y se iniciaron las investigaciones.

Luego en octubre del 2024, la Fiscalía de Justicia del Estado informó que se giraron órdenes de aprehensión contra Luz Olivia “G” y Héctor Francisco “M”, representantes legales de la empresa Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas.

Luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público que solicitó vincular a proceso a Enrique Jorge “N”, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término de 148 horas, para presentar pruebas y desestimar la solicitud de la Fiscalía.

El juzgador determinó como medidas cautelares la presentación periódica en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA) en Altamira, de manera mensual.

Una garantía económica de 500 mil pesos y la prohibición para salir del país, por lo que deberá entregar su pasaporte, ya que además Enrique Jorge “N” cuenta con la doble nacionalidad, estadunidense y mexicana.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón