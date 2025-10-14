Río Pánuco alcanza nivel crítico y continúa en aumento, la Capitanía Regional de Puerto de Tampico mantiene vigilancia permanente

El afluente registra un incremento de dos centímetros cada tres horas.

TAMPICO, TAM.- El río Pánuco alcanzó su nivel crítico de 7.30 metros en la Estación Hidrométrica “Pánuco”, informó Mario Martínez Martínez, Capitán Regional del Puerto de Tampico, quien precisó que el afluente registra un incremento de dos centímetros cada tres horas.

“7.30 está a tope, pero en la parte donde está la Estación Hidrométrica; viene un crecimiento de dos centímetros cada tres horas. También tenemos la parte lagunar que va a absorber”, explicó el funcionario marítimo.

La autoridad portuaria indicó que el monitoreo se reforzará con un sobrevuelo del avión «Tláloc» enviado por el gobierno de Tamaulipas, a fin de evaluar el comportamiento del afluente y los posibles riesgos para la zona conurbada del sur de Tamaulipas y norte de Veracruz.

Martínez Martínez aseguró que los ocho pasos de lancha continúan operando con normalidad, por lo que hasta el momento no se ha ordenado la suspensión del servicio, ni evacuaciones preventivas.

“Siguen abiertos; después del reporte del avión del sobrevuelo ya indicaremos si se avisa a la comunidad marítima portuaria si va a haber evacuación o algo”

El Capitán Regional del Puerto de Tampico informó que como medida preventiva el puerto de Tampico permanece cerrado a la navegación nocturna debido al riesgo que representa el arrastre de palizada y objetos flotantes en el cauce del río.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón