Se recupera la Vicente Guerrero y llega al 69.4% de su capacidad

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las lluvias del reciente temporal que afectó al centro y sur de Tamaulipas principalmente, han traído una recuperación notable a los principales cuerpos de agua del estado.

Tal es el caso de la presa Vicente Guerrero, la más grande de la entidad, la cual registró hoy martes 14 de octubre del 2025 un almacenamiento del 69.4 por ciento de su capacidad, de acuerdo con el Informe Comparativo de Almacenamientos emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El embalse, ubicado en el municipio de Padilla, se encontraba estable en un 63 por ciento antes de las lluvias, sin variaciones significativas durante varias semanas.

No obstante, el temporal reciente permitió un repunte de 6.4 puntos porcentuales en menos de una semana, al pasar de poco más de 2 mil 459 millones de metros cúbicos a 2 mil 714 millones de metros cúbicos de agua.

El incremento representa una mejora sustancial para el abasto agrícola y el consumo humano en la región centro de Tamaulipas, donde la presa Vicente Guerrero es una fuente vital de suministro.

Especialistas estiman que, de continuar las aportaciones y escurrimientos, el nivel podría alcanzar o incluso superar el 70 por ciento al cierre de esta semana, lo que marcaría su punto más alto de almacenamiento en varios meses.

▶️Niveles de las principales presas en Tamaulipas

El mismo reporte de Conagua muestra que el temporal benefició a prácticamente todos los embalses del estado.

Y es que en conjunto, las presas de Tamaulipas acumulan 5 mil 259 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a un 82.5 por ciento de su capacidad total.

El detalle de los niveles reportados este 14 de octubre es el siguiente:

• Marte R. Gómez (Camargo): 695.1 millones de m³, equivalente al 88.3% de su capacidad.

• Las Blancas ( Cd. Mier): 25.94 millones de m³, con 31% de llenado.

• Vicente Guerrero (Padilla): 2,714.60 millones de m³, con 69.4%.

• Pedro José Méndez (Hidalgo): 31.47 millones de m³, con 100%, siendo la única en alcanzar su nivel máximo.

• Est. Ramiro Caballero (Mante): 555.49 millones de m³, con 98.6%.

• Emilio Portes Gil (Xicoténcatl): 245.65 millones de m³, con 106.4%.

• República Española (Aldama): 56.98millones de m³, con 104%.

• Sistema Lagunario: 933 millones de m³, con 138%.

El conjunto de estos cuerpos de agua refleja una mejoría generalizada respecto al mes anterior, cuando varias presas permanecían en niveles críticos por debajo del 60 por ciento.

Por Antonio H. Mandujano