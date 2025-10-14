Se refuerza acciones preventivas ante incremento de niveles del Río Pánuco: Erasmo González

CIUDAD MADERO, TAM.- El presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, informó que el Gobierno Municipal ha reforzado las acciones preventivas y de atención a la población ante la posibilidad de incremento en los niveles del Río Pánuco, con especial atención en la margen izquierda, donde se localizan 132 viviendas que concentran aproximadamente 395 personas.

Durante su intervención en la Reunión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, encabezada de manera remota por el Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, Erasmo González detalló que se mantiene una coordinación permanente con Protección Civil del Estado, CONAGUA, la Secretaría de Marina, Guardia Estatal y autoridades federales para la ejecución de medidas preventivas y de respuesta inmediata.

“Tenemos habilitado de manera permanente el Auditorio Américo Villarreal Guerra para realizar evacuaciones en caso de ser necesario, y estamos considerando el Gimnasio del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero como un segundo punto de resguardo. Agradecemos la coordinación interinstitucional que hoy fortalece nuestra capacidad de respuesta”, destacó el presidente municipal.

El presidente municipal informó que, tras las intensas lluvias registradas entre el 8 y el 10 de octubre, que dejaron acumulaciones de entre 280 y 300 milímetros, se registraron afectaciones en 115 manzanas del municipio.

Sin embargo, dijo, que actualmente se ha logrado la liberación del 95% de las vialidades, incluyendo sectores como Miguel Hidalgo Oriente y Poniente, 15 de Mayo, y Benito Juárez, quedando únicamente la colonia Hipódromo, donde por la amplitud de la afectación también los trabajos de limpieza y eliminación de residuos de contaminación se llevará mas días, hasta dejar totalmente saneado.

Añadió que los trabajos continúan en colonias como Miramápolis y en el entorno de la Laguna de la Ampliación de la Unidad Nacional, donde se están rehabilitando accesos y reforzando la infraestructura pluvial.

En su mensaje, Erasmo González subrayó que el monitoreo constante de los niveles del río y la comunicación directa con Petróleos Mexicanos (PEMEX) son prioritarios, así como la coordinación con la empresa Kansas City Southern, a fin de garantizar el libre tránsito ferroviario en caso de requerirse una evacuación.

“La información es el valor más importante en este momento. Estamos concentrados en la zona de mayor riesgo y trabajando en conjunto con todas las instancias para salvaguardar la integridad de las familias maderenses”, enfatizó.

La reunión del Consejo Estatal de Protección Civil se realizó en Tampico y contó con la participación del Ing. Raúl Quiroga Álvarez, Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social; la Lic. Mónica Villarreal Anaya, alcaldesa de Tampico; y Armando Martínez Manríquez, alcalde de Altamira, además de autoridades estatales y federales en materia de protección civil.

POR JOSÉ LUIS RDZ.