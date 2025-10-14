Solidaridad con Veracruz

INTRÍNGULIS/ JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

Nuevamente queda constancia de la empatía y solidaridad, del gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que en esta ocasión se hace presente justo cuando más lo necesita el vecino estado de Veracruz, como lo destacó en la mañanera de este lunes, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Las imágenes transmitidas en los diferentes canales de televisión, muestran los estragos causados por las torrenciales lluvias de la semana pasada que, en el caso de Poza Rica, provocaron inundaciones que dejaron bajo el agua a la ciudad, generando afectaciones en al patrimonio de sus habitantes y, en los casos extremos, con la pérdida de sus vidas.

Fue tanto el daño causado por los aguaceros, que la presidenta SHEINBAUM PARDO tuvo que realizar un recorrido para escuchar y calmar a la población veracruzana, que ahora enfrenta una realidad complicada tras las lluvias.

En este complicado escenario, la presidenta SHEINBAUM PARDO destacó el envío de un helicóptero por parte del Gobierno de Tamaulipas, el que usa la Dirección de Protección Civil, para sumarse a la tarea más importante que está coordinando el Gobierno Federal en este momento.

Me refiero a tender puentes aéreos, que permitan llevar ayuda a la población que ha quedado incomunicada, pues entre las afectaciones de las lluvias, se encuentra el cierre de carreteras y caminos rurales.

Además del helicóptero, VILLARREAL ANAYA dispuso el envío de alimentos, medicinas y médicos, para auxiliar a las y los veracruzanos que hoy más que nunca, requieren de la solidaridad del pueblo de México.

Esta solidaridad y empatía del gobierno americanista, se reflejó hace un año, apoyando al pueblo de Guerrero ante los estragos causados por el Huracán “John”, enviando cuatro camiones cisternas con capacidad de 10 mil litros cada uno, para abastecer del vital líquido a la población guerrerense, además de una brigada de auxilio de la Secretaría de Salud, que se sumaron a las acciones de atención y servicio oportuno a las y los habitantes de este estado.

Solidaridad de la cual informó AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, al finalizar la ceremonia cívica de Honores a la Bandera, en la que el gobernador también entregó equipo nuevo para fortalecer las acciones de la Guardia Estatal, ante el Secretario de Seguridad Pública, General CARLOS ARTURO PANCARDO ESCUDERO y del Comisario de la Guardia Nacional en Tamaulipas, JESÚS ADOLFO AMPARÁM HERNÁNDEZ.

Igualmente, el mandatario tamaulipeco mostró su beneplácito por el saldo a favor que deja la edición 32 del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, con alcance en los 43 municipios del estado.

Porque la transformación de Tamaulipas también es cultural, sostuvo en su mensaje a la mitad del camino, el mandatario tamaulipeco.

Por. Juan Carlos López Aceves