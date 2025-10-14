Tampico alerta a la población ante avenida importante del río Pánuco

Autoridades municipales preparan refugios temporales y mantienen vigilancia constante en zonas bajas

TAMPICO, TAM.- La administración municipal de Tampico alertó a la población sobre la situación real que prevalece en el río Pánuco, cuyo nivel continúa en incremento y podría afectar a habitantes de zonas bajas de la ciudad, informó Mónica Villarreal Anaya, presidenta municipal.

“Las colonias que se pudieran afectar son Ampliación Vicente Guerrero, Sauce, Morelos, Zona Centro, Cascajal, Guadalupe Victoria e Isleta Pérez. Ya se han estado haciendo visitas a todas estas colonias por parte de Protección Civil, se ha alertado a la población y contamos con un censo actualizado de personas, mujeres, adultos mayores y niños”, explicó la alcaldesa.

Villarreal Anaya dio a conocer que el municipio habilitó refugios temporales para trasladar a quienes lo requieran, ubicados en el Auditorio Municipal, el Centro de Bienestar y Paz del sector Moscú, y la Delegación Municipal de la Zona Norte. Además, de ser necesario, podría habilitarse el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico (Expo Tampico) como albergue adicional.

“Hoy tenemos albergadas a cinco personas de la colonia Vicente Guerrero en el Centro de Bienestar de esa misma colonia; una persona en el Auditorio Municipal y otra en la Delegación Zona Norte. Si hubiera necesidad, tenemos la posibilidad de ocupar la Expo Tampico como albergue. Esperamos no llegar a ese escenario, pero es importante que la ciudadanía se mantenga informada y atienda los avisos oficiales”

La presidenta municipal dijo que el ayuntamiento mantiene un monitoreo permanente del río Pánuco, y que se implementará perifoneo en las colonias si fuera necesario ordenar evacuaciones.

Recordó que el municipio cuenta con experiencia en atención de contingencias, como la vivida durante el paso de Barry, y pidió confianza a la ciudadanía en el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno.

Finalmente, Villarreal Anaya puso a disposición de la población el número de WhatsApp (833) 147-49-51 para solicitar apoyo en caso de requerir evacuación o asistencia de Protección Civil.

Por Cynthia Gallardo

La Razón