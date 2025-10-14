Todo listo para el primer informe de actividades del DIF Altamira

La cita es mañana miércoles 15 de octubre a las 18:00 horas, en el gimnasio H.H. Jack Fleishman del Tecnológico de Monterrey, campus Altamira

ALTAMIRA, TAM.- Tras haber sido reprogramado debido a las inclemencias del tiempo, el Sistema DIF Altamira llevará a cabo este miércoles 15 de octubre su Primer Informe de Actividades 2024-2027, encabezado por la C.P. Rosa Irma Luque Pérez, presidenta del voluntariado.

El evento se realizará en punto de las 18:00 horas en el gimnasio H.H. Jack Fleishman del Tecnológico de Monterrey, campus Altamira. Se recomienda a los asistentes llegar con 30 minutos de anticipación para facilitar el acceso.

“Los esperamos a todos para ser testigos del primer informe de actividades de mi esposa, C.P. Rossy Luque, al frente del Sistema DIF Altamira”, expresó el presidente municipal, extendiendo la invitación a la ciudadanía.

Entre los avances a destacar se encuentran los programas implementados por la Procuraduría del DIF, así como los servicios médicos gratuitos ofrecidos en la Clínica DIF, beneficiando a miles de altamirenses.

Con el lema “Un año de amor que florece en resultados”, el informe promete dar cuenta de un año de trabajo comprometido con el bienestar social y el fortalecimiento de los valores comunitarios.

POR OSCAR FIGUEROA