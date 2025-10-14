Trump asegura que la FIFA lo apoya si decide cambiar los partidos del Mundial 2026

El presidente de EU afirma que esta decisión dependerá de la seguridad que exista en alguna de las ciudades sedes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldaría la reubicación de partidos del Mundial de 2026 programados en ciudades estadounidenses si las autoridades consideraran que existen riesgos para la seguridad.

Las declaraciones del mandatario republicano reavivan la polémica iniciada el mes pasado, cuando sugirió modificar algunas sedes del torneo como parte de su política de seguridad interior. Trump había planteado entonces desplegar a la Guardia Nacional en urbes gobernadas por demócratas, argumentando altos niveles de criminalidad y protestas en rechazo a su campaña de deportaciones masivas.

En aquel momento, la FIFA recordó que la elección y confirmación de las sedes corresponde exclusivamente al organismo internacional. Sin embargo, este martes el presidente insistió en su postura.

Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría: trasladémoslo a otro lugar. Y él lo haría. Muy fácilmente lo haría”, afirmó Trump durante un encuentro con periodistas en la Casa Blanca.

Las palabras de Trump se produjeron un día después de su reunión con Infantino en Egipto, donde ambos coincidieron en la cumbre sobre el alto el fuego en Gaza, evento que congregó a más de dos decenas de líderes mundiales. El presidente también extendió su advertencia al ámbito olímpico, al señalar que podría aplicar el mismo criterio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Podría decir lo mismo de los Juegos Olímpicos. Si pensara que Los Ángeles no va a estar preparado adecuadamente, lo trasladaría a otro lugar”, dijo.

Partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Partidos en México para el Mundial 2026

En México, los encuentros se repartirán entre tres sedes. La Ciudad de México será anfitriona de 3 partidos de fase de grupos, incluyendo el debut de la Selección Mexicana, así como un encuentro adicional del Tri; además, recibirá un partido de dieciseisavos de final y uno de octavos de final en el Estadio Azteca, con capacidad para 83, 264 espectadores.

Guadalajara, en el Estadio Akron, albergará 4 partidos de fase de grupos, incluyendo uno del combinado nacional. Monterrey será sede de 3 encuentros de fase de grupos y un partido de dieciseisavos de final en el Estadio BBVA, con capacidad para 51 mil aficionados.

Partidos en Estados Unidos para el Mundial 2026

En Estados Unidos, los 78 partidos se repartirán entre once estadios. Destacan la Gran Final en el MetLife Stadium de Nueva York/New Jersey, y partidos de semifinales en los estadios Mercedes-Benz de Atlanta (71,000) y AT&T de Dallas (80,000). Las demás ciudades sedes, incluyendo Boston, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Philadelphia, San Francisco y Seattle, albergarán encuentros de fase de grupos y etapas eliminatorias. Estados Unidos disputará al menos dos de sus partidos de fase de grupos en Los Ángeles y Seattle.

Partidos en Canadá para el Mundial 2026

En Canadá, los 13 encuentros se celebrarán en Toronto y Vancouver. BMO Field (30,000) será sede de 5 partidos de fase de grupos, incluyendo uno de la Selección de Canadá, y un encuentro de dieciseisavos de final. BC Place (54,500) recibirá 5 partidos de fase de grupos, con dos de la Selección canadiense, además de un partido de dieciseisavos y otro de octavos de final.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO