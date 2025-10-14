VIDEO: Captan momento en que una casa colapsa por las fuertes lluvias en Nayarit

La tormenta tropical Raymond provocó el derrumbe de una vivienda en Jalcocotán, Nayarit. Arroyo desbordado arrastra la estructura y deja comunidades incomunicadas.

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en la comunidad de Jalcocotán, municipio de San Blas, provocaron el derrumbe de una vivienda que fue arrastrada por la corriente de un arroyo desbordado. El fenómeno meteorológico, asociado a la tormenta tropical Raymond, también dejó bajo el agua la carretera Ixtapa de la Concepción-Zacualpan, afectando la movilidad de varias comunidades.

De acuerdo con reportes oficiales, las lluvias prolongadas reblandecieron los cimientos de la vivienda, lo que provocó su colapso. El momento fue captado en video por vecinos, quienes presenciaron cómo la estructura se desprendía de su base y era arrastrada por la corriente hasta desaparecer.

Además del derrumbe, se reportó el colapso de un puente sobre la calle principal de Jalcocotán, lo que ha complicado el tránsito en la zona. La fuerza del arroyo también afectó tramos carreteros, caminos rurales y dejó incomunicadas temporalmente a varias familias.

😱🚨~ ¡Impresionante! Casa se derrumba en Nayarit por las fuertes lluvias Una vivienda fue arrastrada por la corriente de un arroyo desbordado en la comunidad de Jalcocotán, en el municipio de San Blas, Nayarit. La corriente también dejó bajo el agua la carretera Ixtapa de la… pic.twitter.com/oaE3Ylv1qs — El Valle (@elvallemexico) October 14, 2025

Elementos de los tres niveles de gobierno municipal, estatal y federal acudieron al lugar para realizar labores de limpieza, evaluación de daños y apoyo a las familias afectadas. El presidente municipal de San Blas, José Antonio Barajas López, supervisó personalmente las acciones de emergencia.

¿Qué provocó las lluvias intensas?

Las lluvias que azotaron México entre el 6 y el 9 de octubre fueron resultado de la interacción entre los huracanes Raymond y Priscilla en el Pacífico mexicano, combinados con sistemas meteorológicos del Golfo de México. Esta combinación generó precipitaciones extraordinarias, con acumulados superiores a 1,800 milímetros en apenas cuatro días.

Cinco estados del centro y oriente del país sufrieron las mayores afectaciones:

Veracruz

Hidalgo

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

En total, se reportaron daños en 111 municipios, con miles de personas damnificadas.

Daños materiales y humanos

64 personas fallecidas y 65 desaparecidas hasta el 14 de octubre

Destrucción de viviendas, caminos rurales, puentes y negocios

Más de 350 incidencias viales, incluyendo deslaves, hundimientos y colapsos

Comunidades incomunicadas y sin acceso a servicios básicos como electricidad y agua potable

Las autoridades comparan el nivel de destrucción con fenómenos que ocurren “una vez cada 1,000 años”.

Respuesta del gobierno

La Coordinación Nacional de Protección Civil, junto con el Ejército Mexicano y la Marina, activó los planes DN-III y Marina para atender la emergencia:

Rescate de personas atrapadas

Distribución de víveres y ayuda humanitaria

Restablecimiento de vías de comunicación

Evaluación de daños estructurales en infraestructura crítica

Sin embargo, muchos afectados han denunciado que la ayuda ha sido lenta o insuficiente.

¿Qué se espera en los próximos días?

Los pronósticos indican que podrían continuar las lluvias en algunas regiones, lo que podría agravar la situación. Se recomienda:

Evitar zonas de riesgo como ríos, laderas y caminos rurales

Seguir las indicaciones de Protección Civil

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR