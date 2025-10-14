VIDEO: Choque de tráileres provoca fuerte incendio en la autopista Puebla-Orizaba

El accidente generó un fuerte incendio luego de que uno de los tanques de diesel sufriera una ruptura

Este 14 de octubre se reportó un accidente en la autopista Puebla-Orizaba entre dos tractocamiones, generando conmoción en la zona, pues debido al percance, la vialidad se vio afectada, pues, al generarse el choque, los dos camiones comenzaron a incendiarse generando peligro para los usuarios que circulaban cerca.

Tras lo sucedido, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) anunció el cierre de la vialidad en ambos sentidos, luego del accidente que se originó en el km 222+30 de la autopista Puebla-Orizaba, asegurando que no hay un tiempo estimado para que se reabra.

“Continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance e incendio de tracto camiones). Toma tus precauciones. Para más información, llama al, 074”, dijo la CAPUFE.

🚨⚠ ARDIENTE ACCIDENTE ENTRE TRÁILERES 🚛🔥🚛 🟡Se reportó el #choque de dos tractocamiones, los cuales se #incendiaron sobre la autopista #Puebla–#Orizaba, a la altura del km 223, pasando la caseta de #Esperanza, uno de los operadores resultó gravemente herido, la circulación… pic.twitter.com/wlfZf08Kmp — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) October 14, 2025

¿Qué pasó en la autopista Puebla-Orizaba hoy, 14 de octubre?

Luego de que CAPUFE anunció el bloqueo en ambos sentidos, varios usuarios reportaron que el bloqueo en ambos sentidos seguía, luego de que el accidente sucediera alrededor de las 13:35 horas, entre la plaza de cobro 027 de Esperanza y el tramo hacia Maltrata en el kilómetro 223.

El choque ocasionó una ruptura en uno de los tanques de diesel lo que generó un incendio que consumió ambos vehículos, el operador de uno de los vehículos sufrió quemaduras de tercer grado en más de 90 por ciento del cuerpo por lo que paramédicos de CAPUFE atendieron en el lugar al sujeto así sin identificar.

Mientras tanto, la Guardia Nacional de Carreteras mencionó en su cuenta de X, antes Twitter, que se registró el cierre total de la circulación, específicamente en el km 22+300 de la carretera Puebla-Córdoba, por lo que pidieron a los usuarios que atendieran las indicaciones viales.

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre total de circulación por #VehículoIncendiado cerca del km 222+300 de la carretera Puebla-Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/H9CZvJA284 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 14, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO