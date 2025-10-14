VIDEO: Explosión en gasera en Monterrey deja al menos un lesionado

Los primeros reportes indican que la explosión ocurrió cuando trabajadores abastecían una camión revolvedora con gas.

La mañana de este martes 14 de octubre se registró una fuerte explosión en una estación de servicio de gas ubicada sobre avenida Félix U. Gómez y calle De los Andes, en la colonia Industrial Benito Juárez, al norte del municipio de Monterrey.

El estallido dejó una persona lesionada y provocó importantes daños estructurales en el lugar, además de afectar la vialidad en la zona por varias horas.

Así ocurrió la explosión en la estación de gas

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil Monterrey, la explosión ocurrió cuando trabajadores abastecían una camión revolvedora con gas.

Presuntamente, la unidad pesada presentaba una fuga en el sistema de carga, lo que derivó en el estallido que se escuchó a varios metros de distancia.

El incidente generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad y provocó la movilización de equipos de emergencia.

Movilización de Bomberos y Protección Civil

Elementos de Bomberos Nuevo León y Protección Civil de Monterrey llegaron rápidamente al sitio para sofocar las llamas y realizar labores de contención.

También arribaron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a las personas que se encontraban en el área durante el estallido.

Autoridades informaron que cuatro estaciones de carga resultaron dañadas, al igual que las oficinas administrativas de la gasera, que presentan daños estructurales considerables.

Tránsito afectado en la avenida Félix U. Gómez

Debido a las maniobras de rescate y a la evaluación de riesgos, las autoridades cerraron la circulación en ambos sentidos de la avenida Félix U. Gómez, generando importantes afectaciones viales durante la mañana.

Se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas como avenida Los Ángeles, Ruiz Cortines y Madero mientras concluyen los trabajos de remoción y limpieza.

Una persona lesionada tras el estallido

Hasta el momento, una persona resultó lesionada; sin embargo, su estado de salud no ha sido confirmado oficialmente.

Las autoridades locales indicaron que continúan con las investigaciones para determinar las causas precisas del siniestro y verificar si la estación contaba con todas las medidas de seguridad y permisos actualizados.

¿Cómo evitar una explosión de gas?

Consejos de seguridad en el hogar y negocios.

Especialistas en seguridad industrial recomiendan aplicar mantenimientos preventivos y seguir medidas básicas para prevenir fugas y explosiones como la ocurrida en Monterrey:

Revisa tus instalaciones cada año con un técnico certificado.

Sustituye mangueras, válvulas o reguladores dañados o caducos.

Usa equipos certificados para gas LP o natural.

No realices adaptaciones caseras ni improvises conexiones.

Ventila adecuadamente los espacios donde haya tanques o tuberías de gas.

Cierra la llave del gas cuando no se utilice o antes de salir de casa.

Si detectas olor a gas, no enciendas ni apagues luces ni aparatos eléctricos, abre puertas y ventanas, cierra la llave y sal del lugar de inmediato.

