VIDEO: Guardaespaldas de Messi mete golazo

Yassine Cheuko, guardaespaldas de Messi, marcó un golazo de volea tras una asistencia del influencer Jeremy Lynch

El guardaespaldas de Lionel Messi, Yassine Cheuko, asombró con una de las habilidades pocas vistas, con su golpeo de balón para marcar un golazo de volea.

El influencer Jeremy Lynch compartió el video. Fue el mismo que dio la asistencia para que Cheuko rematara con su pierna derecha para mandar el balón casi a la escuadra, imposible para el portero en turno.

Yassine festejó de manera eufórica, se quitó la playera y empezó a realizar varios movimientos, para finalizar con una patada.

“¿Qué? ¿El guardaespaldas de Messi también sabe jugar?”, fue el mensaje que adjuntó Lynch en la publicación en redes sociales.

Yassine Cheuko llamó la atención por la forma de cuidar a Messi en la cancha, cortando el camino de todo aquel que se acercara al argentino desde su estadía en Miami.

Hace unos meses, la MLS le prohibió estar en la línea de banda y sólo se le permitiría ciertos accesos a la cancha.

En la pasada Leagues Cup, el guardaespaldas de Messi empujó a un jugador del Atlas, por lo que el Comité Disciplinario lo suspendió por el resto de su torneo de 2025.

El guardaespaldas de Messi fue parte de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR