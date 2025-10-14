VIDEO: Joven arriesga su vida para rescatar un gatito en inundaciones de Veracruz

En medio de la tempestad, ha surgido una historia que se ha robado el corazón de miles de internautas y ya se ha vuelto viral en las redes sociales

Las inundaciones en Veracruz han demostrado que los mexicanos son solidarios aún en medio de la tragedia. Esta vez el protagonista fue un joven, quien arriesgó todo e incluso su vida para salvar a un gatito que estaba en el abismo de una inundación. Gracias a la heroica labor del muchacho, el michi sobrevivió, de lo contrario hubiera perdido la vida o se lo hubiera llevado la corriente.

Los actos de heroísmo han sido los protagonistas en Veracruz, donde las calles han quedado sumergidas entre escombros, lodo y agua estancada después de las tempestuosas lluvias que cayeron la semana pasada y dejaron a varios municipios inundados tras el desborde de presas y ríos.

En medio de la tempestad ha surgido una historia que se ha robado el corazón de miles de internautas y ya se ha vuelto viral en las redes sociales. Se trata de un joven que sin medir el riesgo se convirtió en el gran salvador de este felino. El video de su rescate ya se hizo muy popular en TikTok y todos están agradeciendo su asombroso rescate.

¿Cómo fue rescatado el gato?

En el clip se puede ver al joven, quien toma un mechudo en sus manos y con absoluto cuidado y cautela se dirige por una barda hacia el punto donde se encuentra el gatito, quien al parecer quedó atrapado en medio de la inundación y ya no pudo seguir nadando y tampoco resguardarse en algún lugar.

De pronto, ya en un sitio seguro, el muchacho baja el trapeador y lo coloca exactamente donde se encuentra el michi. Con la astucia que distingue a estos poderosos animales, se trepa con sus pequeñas garras en la tela y logra sostenerse hasta que el hombre lo pone en una barda donde ya no hay agua.

¿Qué pasó con el gato después de ser rescatado?

Luego de que el gato fue rescatado, muchas personas comenzaron a preguntarse si el gato se encontraba bien de salud, si lo había puesto a salvo o si lo había llevado con él. Lamentablemente no se sabe cuál fue el desenlace de la historia debido a que la grabación termina cuando pone a salvo al pequeño.

En redes sociales señalan que los gatos son muy agradecidos, por lo que es probable que haya seguido al joven. Muchos ruegan porque el joven se haya llevado al animalito, pues las circunstancias en Veracruz siguen siendo peligrosas para abandonar a un animalito a su suerte en días en que otro desastre natural podría aparecer nuevamente.

“Lo más impresionante fue que el gato sabía que lo iba a salvar”.

“Tanto es el peligro que él sabe que lo están ayudando, los gatitos no confían en nadie”.

“Dios bendiga a ese joven”.

“Ese hombre tiene mi respeto y todos los que ayudan a los gatitos y perritos”.

“Ese hombre tiene mi respeto y todos los que ayudan a los gatitos y perritos”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO