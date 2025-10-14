VIDEO: Jóvenes salen sonriendo tras destrozar su carro al volcar en Monterrey

Cinco jóvenes salieron ilesos tras volcadura en Monterrey. El incidente genera debate sobre imprudencia vial y el aumento de accidentes protagonizados por jóvenes.

Un automóvil sufrió una aparatosa volcadura en avenida Constitución, una de las principales arterias viales de la ciudad. Dentro del vehículo viajaban cinco jóvenes, quienes lograron salir por sus propios medios tras el accidente, sin presentar lesiones graves.

Aunque el hecho no dejó víctimas fatales, ha generado inquietud por el comportamiento de los involucrados y por el creciente número de accidentes viales protagonizados por jóvenes en el país.

Testigos presenciales relataron que el vehículo quedó volcado a su lado izquierdo tras perder el control de la unidad. Uno a uno, los cinco ocupantes salieron del coche, algunos con dificultad, pero sin requerir atención médica especializada.

Dos de ellos fueron ayudados por personas que se acercaron al lugar, mientras que otros se sentaron en la banqueta cercana donde comenzaron a reír sobre lo que había ocurrido. En el video publicado en redes se observa que aparentemente no muestran signos de gravedad.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al sitio para valorar a los jóvenes. Tras una revisión preliminar, se determinó que ninguno presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Aumento en el número de accidentes viales provocados por jóvenes

Este tipo de incidentes no es aislado. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte entre personas menores de 24 años en México. Además, siete de cada diez vehículos circulan sin seguro, lo que agrava las consecuencias económicas y legales de estos siniestros.

Un estudio de reveló que en los últimos tres años se han atendido más de 64 mil siniestros, de los cuales 14% involucraron a personas entre 18 y 35 años. El costo de un accidente grave puede alcanzar hasta 2.8 millones de pesos, dependiendo de la atención médica requerida.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que, entre enero y agosto de 2025, se registraron más de 24 mil delitos por lesiones culposas en accidentes de tránsito, con 951 casos en Nuevo León, colocándolo en el sexto lugar nacional.

Llamado a la conciencia vial

Autoridades locales y organizaciones civiles han reiterado la importancia de promover la educación vial entre jóvenes, así como el uso de seguros automovilísticos y la responsabilidad al volante. La combinación de imprudencia, falta de experiencia y escasa protección financiera convierte a este grupo en uno de los más vulnerables en las carreteras mexicanas.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR