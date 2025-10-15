Alerta por olor a fertilizante en colonias aledañas a terrenos de ASIPONA Tampico

TAMPICO, TAM.- Un intenso olor a amoniaco que presuntamente emana de una bodega de fertilizantes ubicada dentro de los terrenos de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Tampico, generó la movilización de autoridades de Protección Civil Regional tras un reporte ciudadano recibido este miércoles.

El subdirector regional de Protección Civil en el sur de Tamaulipas, Rafael Chirinos Aguilar, informó que el olor ha sido percibido en colonias aledañas como Isleta Pérez, Guadalupe Victoria y Tamaulipas, donde los vecinos expresaron preocupación por la posible liberación de gases derivados del manejo de productos químicos.

“Manifiestan que en esa zona tienen resguardado algún fertilizante. Ya se hizo el comunicado a ASIPONA para que realice las acciones correspondientes. En ese sector hay un olor característico, las mismas personas refieren que se trata de un terreno rentado en un espacio de ASIPONA, donde existen bodegas y una terminal de transporte público cercana”, explicó el funcionario.

Chirinos Aguilar expresó que la dependencia emitió un llamado oficial a ASIPONA Tampico para que verifique el origen del olor y aplique los protocolos de seguridad ambiental establecidos.

“La intervención que estamos haciendo es precisamente hacerle el llamado a ASIPONA para que ellos mismos hagan las acciones correspondientes; ese es el protocolo a seguir. Lo más seguro es que también participe la SEMARNAT”

El subdirector regional de Protección Civil aclaró que hasta el momento no se han reportado afectaciones a la salud entre los habitantes de los sectores cercanos, aunque se mantiene la vigilancia preventiva en la zona mientras las autoridades portuarias y ambientales realizan las inspecciones pertinentes.

Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón