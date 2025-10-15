Apoyará Nuevo Laredo a familias afectadas con seguro patrimonial municipal

Anuncia la alcaldesa, Carmen Lilia Cantú Rosas que las tres familias afectadas por explosión en Infonavit serán beneficiadas con seguro patromonial del gobierno municipal

NUEVO LAREDO, TAM.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal anunció que tres familias afectadas por la explosión registrada en la colonia Infonavit Fundadores serán beneficiadas por el seguro patrimonial municipal, un respaldo que obtuvieron de manera gratuita al mantener su impuesto predial al corriente.

“En momentos difíciles como este, nuestro deber es estar al lado de las familias, darles tranquilidad y soluciones reales. Hoy, este apoyo representa más que un beneficio material; es la muestra de que en Nuevo Laredo tenemos un gobierno que protege, acompaña y responde con hechos al bienestar de su gente”, señaló la alcaldesa.

De las viviendas que accederán a este beneficio, dos sufrieron pérdida total, mientras que una tercera presenta daños estructurales severos.

En los tres casos, el municipio ya brindó acompañamiento para iniciar el proceso con la compañía aseguradora.

La cobertura incluye hasta 150 mil pesos por daños meteorológicos e incendios, así como 40 mil pesos adicionales por robo con violencia.

En este incidente aplica el concepto de daño por explosión, cubierto dentro de la póliza municipal.

“Ya se les proporcionaron los requisitos y documentación necesaria para subir la información a la compañía de seguros y dar seguimiento al proceso de reembolso. Un perito acudirá a realizar la evaluación correspondiente y se mantendrá contacto directo con los asegurados”, explicó Canturosas Villarreal.

Asimismo, la alcaldesa mencionó que otras viviendas cercanas al lugar del siniestro también presentaron daños menores y sus propietarios, al estar al corriente en el pago del predial, podrán solicitar el apoyo del seguro.

“Invitamos a todas las personas que vivan en el sector y detecten afectaciones en su propiedad a que se acerquen al Gobierno Municipal. Si cuentan con su póliza vigente, podemos apoyarlos para agilizar los trámites ante la aseguradora”, puntualizó.

Actualmente, el programa municipal mantiene alrededor de mil 300 pólizas disponibles, de un total de 20 mil emitidas, para los contribuyentes que se encuentren al corriente en su pago del impuesto predial.

La alcaldesa también hizo el llamado a las familias con créditos vigentes en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) a hacer válida la cobertura del Seguro de Daños incluida en su financiamiento.

Las personas acreditadas que deseen activar su seguro deberán estar al corriente en sus pagos o, en caso contrario, regularizar su situación firmando un convenio.

El trámite puede realizarse en el Centro de Servicio INFONAVIT (CESI) de Nuevo Laredo, ubicado en Bulevar Pedro Pérez Ibarra #4643, interior planta baja, colonia Ex Ejido de la Concordia, en horario de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.

Las y los acreditados cuentan con dos años a partir de la fecha del incidente para dar aviso del daño. Para mayor información, pueden comunicarse a INFONATEL 800 008 3900 o ingresar al portal https://bit.ly/SEGDAÑO.

