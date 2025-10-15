Barbie de La Llorona se agota en minutos el día de su lanzamiento

A diferencia de la edición de Día de Muertos que se centra en la figura de la Catrina y el Catrín, esta muñeca rinde homenaje a una de las leyendas más icónicas

Las tradiciones del Día de Muertos sorprenden a todo el mundo por sus celebraciones repletas de color, flores y misticismo, por eso, Barbie lanza año con año una muñeca conmemorativa y este 2025 fue inspirada en La Llorona, pero a solo uno minutos de la preventa ya se agotó.

La muñeca fue presentada ayer y hoy comenzó la preventa en tiendas en línea de una tienda departamental mexicana, pero la mala noticia es que se terminó rápidamente. La pieza pertenece a la colección premium que forma parte de la línea Barbie Signature Día de Muertos.

A diferencia de la edición de Día de Muertos de Barbie y Ken que se centra en la figura de la Catrina y el Catrín, esta muñeca rinde homenaje a una de las leyendas más icónicas y a la vez escalofriantes de la cultura mexicana, La Llorona que de solo verla se te eriza la piel.

Precio de la Barbie La Llorona

La Llorona de Barbie tenía un precio de 2,999 pesos y la preventa fue únicamente en línea en la tienda departamental donde fue anunciada. Solo a minutos después de su lanzamiento, la muñeca se agotó, confirmaron empleados de la empresa.

En este sentido abundaron que hasta el momento no hay una fecha prevista de cuándo podría haber un restock de la muñeca. No se prevé que la Barbie inspirada en La Llorona esté disponible en tiendas físicas. Habría que esperar hasta que se de un aviso oficial para saber cuándo se podrá adquirir nuevamente.

Características de Barbie La Llorona

El diseño de la muñeca evoca la imagen espectral y trágica de la leyenda de La Llorona. Luce un vestuario que simula la aparición del ente de esta mujer. Lleva puesto un vestido en capas de encaje blanco y tela azul. Está coronada con un tocado de rosas negras y un velo de encaje blanco, que refuerza su apariencia fantasmal y de luto.

Su rostro presenta el maquillaje tradicional de Catrina, pero con un toque que incluye lágrimas pintadas, las cuales representan el llanto eterno de la Llorona. Un detalle que la hace especial es que sus manos están decoradas con un diseño esquelético teñidas en azul, evocando la imagen de un espíritu.

¿Cuándo sale Barbie Día de Muertos 2025?

Pero no te desanimes, si no alcanzaste la edición de La Llorona, ya está a la venta la colección de Día de Muertos de Barbie, que incluye una muñeca de Catrina y un Catrín. Esta edición, que se vende por separado, rinde homenaje a la tradición mexicana y honra esta festividad con moda y detalles que enaltecen la cultura, los rituales y los símbolos del Día de Muertos.

Barbie Día de Muertos: El vestido de la muñeca está inspirado en el cempasúchil, flor emblemática que adorna altares y tumbas. Su vestido color crema con mangas transparentes contrasta con los aretes colgantes y collares en capas. Su costo ronda los 2,900 pesos.

Catrín Ken de Día de Muertos: El traje del muñeco Ken está inspirado en el cempasúchil, con ribetes metálicos dorados. Viste camisa color crema, corbata de cinta y sombrero; su rostro luce maquillaje de calavera y las manos tienen huesos pintados. Su costo es aproximadamente de 2,000 mil pesos.

