Camión vuelca al caer en bache en la Tampico-Valles

VERACRUZ.- Un camión que transportaba verduras volcó la mañana de este miércoles al caer en un bache sobre la carretera Tampico-Valles, justo en el entronque al puente «El Prieto».

La unidad salía de la intersección con dirección hacia Tampico cuando cayó al bache y terminó sobre la carpeta asfáltica, lo que afectó el flujo de unidades provenientes del municipio de Pueblo Viejo, Veracruz.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el operador del camión no resultó lesionado, solo hubo daños materiales.

El accidente ocurrió en una zona donde, a decir de transportistas, el estado de la carpeta asfáltica es deplorable.

Las maniobras para retirar la pesada unidad se prolongaron por más de dos horas. Antes del arrastre, se hizo la descarga de la mercancía para aligerar la unidad.

Comentaron transportistas que para ingresar al puente El Prieto, la carpeta asfáltica está en muy malas condiciones, la cual empeoró por las lluvias registradas la semana pasada.

El mal estado de la Tampico-Valles tiene más de 12 años cuando se anunció la ampliación, pero los trabajos quedaron inconclusos y han causado choques.

Los operadores que la transitan a diario han señalado que los baches o también llamados pozos representan un peligro, no tan solo para ellos.

Transportistas y ciudadanos han realizado bloqueos como forma de protesta para exigir la atención de las autoridades, sin que hayan obtenido alguna respuesta favorable por parte de las autoridades federales.

Óscar Figueroa

La Razón