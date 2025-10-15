Erasmo González supervisa trabajos de saneamiento en zonas críticas

CIUDAD MADERO, TAM.- Al supervisar los trabajos de saneamiento de vialidades y limpieza de la red hidráulica, el presidente municipal Erasmo González Robledo recorrió la Hipódromo, Ampliación de la Unidad Nacional, para conocer el avance de los trabajos que realizan las cuadrillas de Servicios Públicos, acciones de manera permanente en los sectores críticos afectados por los acumulamientos de agua para mitigar afectaciones a la salud en la población.

El Presidente Municipal señaló que la administración ha fortalecido de manera estratégica la rehabilitación de vialidades, así como la limpieza profunda de drenes y canales pluviales, y el mantenimiento integral de toda la red hidráulica.

«Estamos realizando trabajos de desazolve permanentes para asegurar el óptimo funcionamiento de nuestra infraestructura pluvial y favorecer con ello el rápido desfogue de las corrientes de agua; pero en estos momentos urge la limpieza pública», precisó Erasmo González.

Subrayó el compromiso de su administración por responder con prontitud a las principales necesidades de las familias que residen en las zonas bajas del municipio, que son las más susceptibles a afectaciones por el acumulamiento de agua. Mientras que hizo un amplio reconocimiento a las cuadrillas de trabajadores, que han permanecido en la zona para atender a la población.

«En estos momentos, mantenemos cuadrillas activas en colonias como la Hipódromo, en la calle Sarabia de la Ampliación Unidad Nacional y en la colonia 15 de Mayo,» indicó.

González Robledo hizo un llamado a la ciudadanía para que colaboren activamente en estas tareas de prevención, evitando arrojar basura, escombro o cualquier desecho a la vía pública y, particularmente, a la infraestructura hidráulica.

«La participación de todos es vital. Si los drenes, canales, rejillas y bocas de tormenta no se ven obstruidas por desechos, el sistema funcionará correctamente y protegeremos entre todos, nuestro patrimonio y nuestra seguridad», concluyó.

POR JOSÉ LUS RDZ.