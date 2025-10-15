Pánuco alcanza nivel crítico del río; mantienen vigilancia y apoyo aéreo a comunidades

Se estableció un puente aéreo para poder ayudar a los pobladores de las comunidades que fueron afectadas por el desbordamiento y quedaron incomunicadas

PÁNUCO, VERACRUZ.- Con el río Pánuco en su escala crítica de 7.30 metros, las autoridades de Protección Civil mantienen bajo monitoreo constante el afluente y refuerzan la atención en comunidades afectadas, mientras la tendencia se mantiene estable, informó Luis Hernández, director municipal de Protección Civil.

“Los tiempos de traslado de las aguas son de 52 horas de las Acacias a Pánuco y de 80 horas de Pánuco a Tampico”, explicó el funcionario. “Lo que nosotros estamos aportando al momento es lo que va a tener que resistir Tampico.”

De acuerdo con el monitoreo, las colonias y localidades bajas no protegidas por bordos han registrado afectaciones, entre ellas Reventadero, Paso Real, Chimalpopoca y el ejido Paseo Real, además de otras comunidades.

El director dijo que se estableció un puente aéreo para poder ayudar a los pobladores de las comunidades que fueron afectadas por el desbordamiento y quedaron incomunicadas.

“Ahorita, gracias al puente aéreo que se hizo en coordinación con el Gobierno del Estado y con estados vecinos, ya tenemos la posibilidad de enviar despensas, agua potable, servicios médicos y trabajar en la reinstalación eléctrica en la mayoría de las localidades”, detalló Hernández.

El funcionario explicó que la escala actual de 7.30 metros corresponde al nivel máximo ordinario del cauce, punto en el que comienzan los desbordes hacia llanos y potreros. Sin embargo, aseguró que la zona urbana de Pánuco no está comprometida por el momento.

“La pregunta que más me hacen es si está comprometida la ciudad, y no. Se necesita mucho más nivel para que haya complicaciones con la zona urbana”, subrayó.

Desde hace una semana, el municipio activó medidas preventivas ante la alerta meteorológica por lluvias intensas y la crecida del río. “Se activaron albergues en Morales y se empezó a difundir la posibilidad de una avenida. Al día de hoy tenemos alrededor de 300 personas albergadas en cinco centros urbanos, además de refugios en comunidades rurales”, puntualizó.

Los espacios habilitados ofrecen comida, cobijo, atención médica y seguridad, bajo la coordinación del alcalde Óscar Guzmán.

Asimismo, se mantiene una campaña de perifoneo en colonias vulnerables como Chimalpopoca y Paso Real, exhortando a los habitantes a trasladarse a los refugios temporales.

Finalmente, el director de Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

“La recomendación ahorita es estar atentos a los medios oficiales del Ayuntamiento, donde compartimos la información validada con CONAGUA, Fuerzas Federales y del Estado”, señaló.

Como línea directa de atención, Hernández puso a disposición el número 846 106 5005, donde se coordina el puesto de mando ante cualquier eventualidad o solicitud de traslado.

POR JOSÉ LUIS RDZ.