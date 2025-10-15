Pierden todo por relleno ilegal

El desbordamiento de un jagüey que se ubica detrás de su casa los tomó desprevenidos. A pesar de que alzaron algunas de sus pertenencias en block , el nivel del agua superó el metro de altura

ALTAMIRA, TAM.- Más de 20 familias del Ejido La Pedrera en Altamira vivieron una atípica inundación y, a una semana de la contingencia, aún no logran recuperarse.

Una de las parejas más afectadas es la de Faustina López Pérez, de 67 años, y su esposo Porfirio Infante Barragán, de 74, perdieron muchas pertenencias.

“No dio tiempo a nada de sacar las cosas y hace unos cuatro años sí nos inundamos, pero no levantó mucho el agua como en esta ocasión y mi idea era poner una hilera de block, pero el agua lo rebasó”, comentó el señor Porfirio Infante.

El matrimonio, que tiene una casa de dos pisos, se resguardó en la segunda planta para protegerse del agua. Después de las inundaciones, consideran ya no usar la primera planta, ya que perdieron todas sus pertenencias, desde la estufa, refrigerador, lavadora y hasta los muebles.

La señora Faustina agregó que el nivel del agua aumentó en cuestión de minutos. Subieron algunas cosas a sillas y blocks, pero el agua los rebasó. La impresión fue tanta que ella requirió atención médica el día en que comenzó la inundación.

“Lo de madera me dijeron que fue perdida total y había subido el agua antes, pero las cosas las subíamos a un block y eso era suficiente, aquí tenemos viviendo más de 40 años”

El relleno ilegal que se hizo al jagüey propició que su capacidad de captación disminuyera, por lo que el Gobierno de Altamira interpondrá una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en contra de quien resulte responsable.

El señor Francisco Hernández, otro de los afectados por la inundación, comentó que con los rellenos que se han hecho, la capacidad del jagüey se ha reducido en más del 50 por ciento.

“Eso nos vino a ocasionar mucho problema, aunado a eso a la mala infraestructura del drenaje, es un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo”.

Hasta este miércoles, elementos de la Guardia Nacional realizaban recorridos en las viviendas afectadas, con la finalidad de llevar a cabo labores de limpieza.

“El reclamo de la gente es que la inundación se debió a qué esté jagüey ha sido rellenado de forma ilegal y eso ha ocasionado que se haya desbordado y se están tomando cartas en el asunto”, detalló el secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez.

Por Óscar Figueroa

La Razón