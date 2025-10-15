Prevén lluvias en estos estados del jueves 16 al sábado 18 de octubre

Vas a tener que abrigarte para prepararte de cara al fin de semana que se antoja frío, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Las consecuencias del frente frío número 7 comienzan a sentirse y así lo harán también previo al fin de semana, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron cómo estarán las lluvias y las bajas temperaturas en el periodo que comprende del jueves 16 de octubre al sábado 18 del mismo mes.

Aunado a esto, tenemos que estar al pendiente de la fuerza potencial del Ciclón Sonia, que podría traer repercusiones en territorio nacional, pues de acuerdo al SMN, podría pronto pasar a tormenta tropical. En cuanto a la ubicación, el Meteorológico informó que este próximo potencial ciclón se encuentra frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Te compartimos en cuáles estados de la República Mexicana lloverá en ese lapso de tiempo, así como aquellas entidades en donde se registrarán temperaturas mínimas de entre -5 a 0 grados centígrados, según lo pronosticado por ambos organismos.



¿En dónde lloverá y hará frío el jueves 16 de octubre?

El frente frío número 7 se desplazará lentamente sobre el noroeste mexicano, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, las cuales mantendrán fuertes rachas de viento en la región, así como lluvias fuertes en zonas de Chihuahua. Se prevé que al finalizar el día, la vaguada en altura continuará su desplazamiento hacia el sur de Estados Unidos, y dejará de afectar a territorio nacional.

Para este jueves 16 de octubre, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chiapas y en el sur de Oaxaca, mientras que las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, se registrarán en los siguientes estados:

Nayarit

Jalisco

Guerrero

Yucatán

Quintana Roo

Los intervalos de chubascos caerán en entidades como:

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Puebla

En tanto que los vientos de 30 a 45 kilómetros por hora con rachas de 55 a 70 kilómetros por hora, se registrarán en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Oaxaca (costa este) y Chiapas. En el caso de las bajas temperaturas, las mínimas de – 5 a 0 °C durante la madrugada del viernes se sentirán en las zonas serranas de Baja California, mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes se padecerán en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.

¿En dónde lloverá y hará frío el viernes 17 de octubre?

El sistema frontal número 7 recorrerá el norte y noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical, la cual mantendrá fuertes rachas, lluvias y chubascos en las regiones mencionadas. Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, se desplazará sobre el sur y sureste de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como en el centro del país, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Las lluvias muy fuertes con puntuales intensas, caerán en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes se registrarán en Yucatán y Quintana Roo. En el caso de los chubascos con lluvias puntuales fuertes, éstos caerán en estados como:

Michoacán

Estado de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Tabasco

Mientras que los intervalos de chubascos se registrarán en:

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Tlaxcala

Hidalgo

Ciudad de México

Las temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C durante la madrugada del sábado se percibirán en las zonas serranas de Baja California, mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado se darán en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

¿En dónde lloverá y hará frío el sábado 18 de octubre?

Para el sábado 18 de octubre, se mantendrá el ingreso de humedad de ambos océanos, sureste y península de Yucatán, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones.

Una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera se desplazará sobre el suroeste del golfo de México y oriente del territorio nacional, en interacción con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca y Chiapas, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Veracruz y Chiapas.

Las lluvias muy fuertes con puntuales intensas caerán en Veracruz y Chiapas, mientras que las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, se registrarán en estados como:

Chihuahua

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Tamaulipas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Los chubascos con lluvias puntuales caerán en entidades como:

Chihuahua

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Tamaulipas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las temperaturas mínimas de – 5 a 0 °C durante la madrugada del domingo se percibirán en las zonas serranas de Baja California, mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo se sentirán en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

